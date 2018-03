Flamengo e Botafogo definem primeiro finalista do Carioca

O primeiro finalista do Campeonato Carioca será conhecido nesta quarta-feira, quando Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 21h45 (horário de Brasília), na abertura das semifinais. Campeão da Taça Guanabara, primeiro turno, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate para seguir na defesa do título, que conquistou no ano passado. Já o Alvinegro, que tem a vitória como único resultado interessante, junta os cacos após ser atropelado por 3 a 0 pelo Fluminense na final da Taça Rio, segundo turno.

As duas equipes se enfrentaram duas vezes nesta temporada e o favoritismo é todo do Flamengo, que ganhou por 3 a 1 nas semifinais da Taça Guanabara e por 1 a 0 na Taça Rio. Paulo César Carpegiani, comandante do Rubro-Negro, porém, é cauteloso.

“Todo clássico é sempre muito complicado. O Campeonato Carioca tem tido muitos jogos disputados em ritmo intenso. Tenho certeza de que vamos ter dificuldades nas semifinais, mas temos que entrar com o espírito de vitória”, disse o treinador.

Já Alberto Valentim, comandante do Botafogo, fala em evolução. “Não podemos cometer os erros que foram vistos contra o Fluminense, pois eles nos custaram muito caros. Temos que estar mais ligados a isso”, contou.

Recuperação é outra palavra de ordem no Botafogo. “O futebol não nos permite ficar muito tempo remoendo um mau resultado ou comemorando uma vitória. Portanto, o nosso foco está todo nesta partida contra o Flamengo, que vai exigir demais da gente. O jogo contra o Fluminense não será apagado, mas deve servir apenas como aprendizado daquilo que devemos colocar em prática na partida desta quarta-feira. É preciso nos recuperarmos com um bom resultado”, afirmou o volante Rodrigo Lindoso.

Se o Botafogo pensa em evoluir, o Flamengo sabe que precisa lidar com a pressão. “É algo que temos que trabalhar, pois entramos em campo muitas vezes com a impressão de que somos cobrados a ganhar de qualquer maneira e nem podemos comemorar quando o bom resultado aparece”, relatou o meia Diego.

Em termos de escalação, o Flamengo deverá ter uma novidade. O volante Willian Arão vai ganhar a vaga de Everton Ribeiro, aumentando assim a proteção aos zagueiros.

Pelo lado do Botafogo, Gatito Fernández, servindo à seleção paraguaia, só retorna ao Brasil horas antes do jogo e fica de fora. Assim, Jefferson permanece entre os titulares. Outras mudanças podem acontecer, mas o time vem sendo mantido em sigilo.

O classificado do duelo entre Flamengo e Botafogo vai fazer a final do Campeonato Carioca nos dois próximos domingos, às 16h00 (horário de Brasília), com quem avançar da outra semifinal, que será disputada entre Fluminense e Vasco, nesta quinta-feira, às 21h00 (horário de Brasília), também no Maracanã. Neste duelo, por ter conquistado a Taça Rio, o Tricolor é que tem a vantagem de poder empatar para seguir na disputa.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de março de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Wagner de Almeida Santos (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Jonas, Willian Arão, Diego, Lucas Paquetá e Everton; Henrique Dourado

Técnico: Paulo César Carpegiani

BOTAFOGO: Jefferon; Marcinho, Igor Rabello, Marcelo Bevenuto e Moisés; Marcelo, Rodrigo Lindoso, Luiz Fernando, Leonardo Valencia e Marcos Vinícius; Brenner

Técnico: Alberto Valentim