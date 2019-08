Bangu derrota Boavista e vence a primeira no Carioca

O Bangu mostrou força neste sábado ao vencer por 2 a 0 o Boavista, em Bacaxá. Com o resultado, os banguenses chegaram a quatro pontos e entram na briga por uma vaga para as finais da Taça Guanabara.

Os visitantes chegaram a vitória com um gol em cada tempo. No primeiro, Anderson Lessa abriu o placar. Na etapa final, Jean, contra, deu números finais na Região dos Lagos.

Mesmo com a derrota, o Boavista segue na zona de classificação para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca, com seis pontos.

Na próxima rodada, o Boavista encara o Flamengo, no Maracanã, nesta terça-feira. Na quinta-feira, o Bangu recebe a Cabofriense, em Moça Bonita.