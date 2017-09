Sampaio Corrêa segura empate com o Volta Redonda e retorna à Série B

O Sampaio Corrêa está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe maranhense recebeu o Volta Redonda, no Castelão, no jogo de volta das quartas de final do torneio, e segurou um empate em 1 a 1. Como havia vencido a partida de ida, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, o Tricolor se aproveitou do placar agregado e pôde comemorar o acesso à segunda divisão, logo um ano após o rebaixamento.

A partida teve um primeiro tempo equilibrado, com chances para as duas equipes, mas sem gols. Com isso, todas as emoções ficaram para a etapa final, com a decisão do resultados somente nos últimos minutos.

O Sampaio Corrêa abriu o placar somente aos 36 minutos do segundo tempo. Marlon recebeu em profundidade em contra-ataque e cruzou para a área. Lá estava Fernando Sobral, que apenas completou para a rede para abrir o placar e ampliar a vantagem diante da equipe carioca, que precisava da virada para se classificar.

O Volta Redonda ainda fez parte do trabalho e conseguiu o empate. Aos 41 minutos, o zagueiro Luan aproveitou cobrança de escanteio de Dija no segundo pau e subiu mais alto que os marcadores para deixar tudo igual.

A equipe carioca ainda teve chances para sair com a classificação, como em finalização de Isaque defendida por Andrey aos 43 minutos do segundo tempo. Apesar das oportunidades, o Sampaio Corrêa conseguiu segurar o empate e garantir a vaga na Série B, para delírio da torcida.

Ao contrário de outras equipes que não disputam a Série B há algum tempo, o Sampaio Corrêa retorna diretamente à competição, já que havia sido rebaixada em 2016 e conquistou o acesso logo na edição seguinte da terceira divisão.

Além do retorno à Série B, o Sampaio Corrêa ainda segue em busca do bicampeonato da Série C, título que já conquistou uma vez no ano de 1997. A equipe maranhense espera o vencedor de Fortaleza e Tupi para saber quem será seu adversário nas semifinais.