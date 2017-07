Pottker elogia conduta de árbitro em lance polêmico no Beira-Rio

Autor do gol da vitória do Internacional sobre o Luverdense nesta terça-feira, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão, William Pottker, em meio à grande polêmica da arbitragem no lance em que balança as redes, foi a favor do trio de juízes que atuou no Beira Rio e garante que o tento colorado não teve qualquer irregularidade.

“Falei na minha última entrevista e quero ser bem justo. Estavam errando muito para a gente, falei que a vida deles [árbitros] era muito difícil, que eles iam acertar, e hoje ele [Igor Junio Benevenuto] acertou. Sei que não é fácil, são frações de segundos para o bandeira tomar a decisão. Ele [árbitro assistente] colocou a mão na acara, mas o juiz é a autoridade máxima e ele deixou seguir”, disse Pottker.

Nos últimos minutos da partida, Pottker aparece em impedimento, porém, não toca na bola. O assistente Márcio Eustáquio Santiago levanta a bandeira acusando que o atacante colorado está impedido, porém, ele não toca na bola, e ela sobra para Joanderson. O árbitro Igor Junio Benevenuto deixa a jogada prosseguir, e Pottker acaba estufando as redes e garantindo a vitória para o Inter.

“Acredito que ele tenha feito o certo e é isso aí. Às vezes vamos ter que ganhar na superação, como foi hoje”, concluiu Pottker, contente com o importante triunfo do Inter e por voltar a marcar.

Na quinta colocação, com 24 pontos, o Internacional volta a entrar em ação pela Série B no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Vila Nova, no estádio Serra Dourada.