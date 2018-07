Na estreia de Sergio Soares, Londrina empata com o Sampaio

Os olhos estão voltados para a Copa do Mundo, mas a Série B do Campeonato Brasileiro segue rolando. Neste domingo, Londrina e Sampaio Corrêa jogaram no Estádio do Café e ficaram no empate em 1 a 1, pela 13ª rodada da Segundona. Carlão abriu o placar para os visitantes e Alisson Safira decretou a igualdade.

A equipe paranaense teve a estreia de Sergio Guedes como treinador na vaga que era de Marquinhos Santos, que trocou o Tubarão pelo São Bento. O novo ânimo que chegou ao clube junto com o comandante, porém, não foi o suficiente para os mandantes buscarem a vitória.

No primeiro tempo, o Londrina teve mais posse de bola, controlou o jogo e criou as melhores chances de abrir o placar. As oportunidades de ouro vieram dos pés do atacante Thiago Ribeiro, que, no entanto, não contou com a sorte nesta noite.

Na primeira chance, ele tocou por cobertura na saída de Andrey, mas mandou por cima do gol. Na segunda, acertou a trave em chute na área. E na última, balançou a rede, mas a arbitragem marcou impedimento de forma equivocada (o jogador estava em posição legal).

O Sampaio Corrêa apostou em uma postura defensiva, tentando achar espaço nos contra-ataques. Para o segundo tempo, porém, tudo mudou e o Bolívia Querida precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Marcelo cobrou falta, a bola bateu na barreira, e Carlão ficou com a sobra na área para mandar no canto.

Com 18 jogados, porém, o Londrina já chegou ao empate. Em cobrança de escanteio de Dudu, Safira disputou no alto com o goleiro e a bola quicou dentro do gol. Na sequência, Lucas Costa ainda dividiu e completou para as redes. Os jogadores do Sampaio reclamaram pedindo falta em Andrey e também um toque no braço de Safira, mas o árbitro validou o tento.

A partida ficou aberta, com os dois times criando oportunidades. As melhores foram do Sampaio, que parou duas vezes no goleiro Vagner. O Londrina teve mais dificuldades e não conseguiu virar o placar em casa.

Com o empate, o Londrina sobe para a 13ª posição, com 16 pontos. O Sampaio Corrêa ocupa agora a 15ª colocação, com 15 pontos. O Londrina volta a jogar na quinta-feira, quando encara o Vila Nova-GO, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Serra Dourada. O Sampaio joga no próximo domingo, quando recebe o Juventude, às 18h (de Brasília), no Castelão.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 1 SAMPAIO CORRÊA

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data: 1 de julho de 2018, domingo

Horário: 18 horas (Brasília)

Árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Assistentes: Jose Ricardo Guimaraes Coimbra (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

Cartões amarelos: Leandro Almeida, João Paulo, Dudu e Patrick Vieira (LONDRINA); Carlão e Diego Silva (Sampai Corrêa)

GOLS

LONDRINA: Alisson Safira, aos 18 minutos do segundo tempo

SAMPAIO CORRÊA: Carlão, aos três minutos da etapa final

LONDRINA: Vagner; Lucas Ramon (Jardel), Leandro Almeida, Lucas Costa e Roberto; Moisés Gaúcho (Germano), João Paulo e Dudu; Felipe Marques, Alisson Safira (Patrick Vieira) e Thiago Ribeiro

Técnico: Sergio Soares

SAMPAIO CORRÊA: Andrey; Marcelo, Joécio, Maracás e Alyson; William, Diego Silva (Silva), Fernando Sobral e João Paulo (Dalberto); Wellington Rato (Rodrigo Fumaça) e Carão

Técnico: Roberto Fonseca