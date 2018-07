Fortaleza derrota Juventude fora de casa e encerra jejum de vitórias

Na tarde deste sábado, o Fortaleza visitou o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileiro Série B, e venceu por 3 a 0. A equipe dirigida por Rogério Ceni voltou a vencer depois de quatro partidas, com duas derrotas e dois empates, e permanece com sobra na liderança da competição. Já os gaúchos, que vinham de duas vitórias seguidas, perderam e não conseguem se aproximar do G4.

O time mandante começou o primeiro tempo melhor e pressionou o Fortaleza, porém não conseguiu abrir o placar. Nas únicas duas oportunidades que os visitantes tiveram na etapa, balançaram as redes. O zagueiro Adalberto, em seu 100º jogo pelo Leão, abriu o placar para os visitantes e o atacante Éderson, estreante do dia, marcou o segundo do Tricolor do Pici.

Na segunda etapa, Julinho Camargo colocou seu time para frente e o Juventude teve boas oportunidades, porém não conseguiu descontar. Por conta da ofensividade, o time deixou algumas brechas para o Fortaleza contra-atacar. Os visitantes tiveram grandes chances e ainda contaram com a expulsão do goleiro adversário Matheus Cavichioli. Com as três alterações já feitas, coube a Matheus Bertotto assumir a meta do time Jaconero. No minuto seguinte, a equipe de Rogério Ceni fez o terceiro, com Getterson, e matou a partida.

Com este resultado, o Fortaleza segue na liderança da Segundona e chega aos 34 pontos. Já o Juventude cai para a 13ª colocação, com 24 pontos, e ainda está ameaçado pelo rebaixamento.

Na 19ª rodada, o Fortaleza recebe o Coritiba, o próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Castelão. Já o Juventude visita o CSA, na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

O jogo

A primeira chance do Juventude aconteceu aos 9 minutos da etapa inicial, com Felipe Mattioni. O lateral pegou rebote e chutou cruzado. A bola passou muito perto da trave direita defendida por Marcelo Boeck.

O time da casa quase abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa, com Elias. Pará recebeu bom lançamento e cruzou para o atacante, que, livre, cabeceou para fora.

Na primeira grande oportunidade, aos 28 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza marcou, com Adalberto. O atacante Éderson cruzou da direita e o zagueiro, livre na pequena área, cabeceou para o fundo das redes.

O Fortaleza ampliou o placar aos 37 minutos da primeira etapa, com Éderson. O atacante recebeu ótimo passe de Felipe e bateu cruzado para fazer o segundo da equipe.

A equipe de Julinho Camargo quase descontou aos 12 minutos do segundo tempo, com Matheus Berttoto. O volante tabelou com Leandro Lima e chutou para o gol, mas o goleiro Marcelo Boeck fez uma incrível defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa o Juventude quase fez o primeiro, com Ricardo Jesus. O atacante recebeu dentro da área e chutou, mas acertou a trave de Boeck. No rebote, Dener tentou, mas chutou para fora.

Menos de quatro minutos depois, os visitantes quase marcaram o terceiro, com Marlon. Após contra-ataque, Marcinho rolou para o meia que finaliza bem. Porém o goleiro Matheus fez ótima defesa.

Aos 38 minutos da segunda etapa, o Juventude teve seu goleiro expulso. Depois do zagueiro Fred errar o domínio, o atacante Marcinho rouba a bola e avança em velocidade. Matheus Cavichioli intercepta o adversário e o juiz mostra o cartão vermelho. Sem mais alterações, o meia Matheus Bertotto assumiu a meta gaúcha.

Menos de três minutos após a expulsão, o Fortaleza marcou o terceiro gol, com Getterson. Após cobrança de escanteio, a defesa do Juventude não conseguiu afastar da grande área e o atacante chutou, sem chances para o goleiro improvisado.

Ficha Técnica

Juventude 0 x 3 Fortaleza

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 28/07/2018, sábado

Horário: 16h30(de Brasília)

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

Cartão amarelo: Bonfim, Felipe Mattioni, Jair, Wagner (Juventude) Marlon, Felipe, Roger Carvalho, Diego Jussani, Adalberto, Getterson (Fortaleza)

Cartão vermelho: Matheus Cavichioli (Juventude)

GOLS:

JUVENTUDE:

FORTALEZA: Adalberto, aos 28 minutos do primeiro tempo; Éderson, aos 37 minutos do primeiro tempo; Getterson, aos 41 minutos do segundo tempo

Juventude: Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Fred, Bonfim e Pará (Jair); Diones, Matheus Bertotto, Tony (Guilherme Queiroz), Leandro Lima e Denner; Elias (Ricardo Jesus)

Técnico: Julinho Camargo

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Roger Carvalho, Adalberto e Leonan; Nenê Bonilha (Derley), Felipe, Marcinho e Marlon; Éderson (Getterson)

Técnico: Rogério Ceni