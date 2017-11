De olho no acesso, Vila Nova recebe o desesperado Santa Cruz

Depois de desperdiçar a chance de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar por 1 a 1 com o Paysandu, na última rodada, o Vila Nova tenta voltar à briga pelo acesso na noite desta terça-feira, contra o desesperado Santa Cruz, cada vez mais perto da terceira divisão. O jogo será disputado a partir das 19h15 (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia.

Com 52 pontos conquistados até o momento, o time goiano está quatro pontos atrás do Paraná, atual quarto colocado, com o time do Oeste, dono de 55 tentos e em franca ascensão, posicionado entre eles. Dessa forma, um triunfo pode recolocar os alvirrubros na condição de postulantes ao acesso, ainda mais com outros quatro jogos por vir na competição.

“Não vencemos, mas nos aproximamos do G-4, diminuímos a distância. É continuar trabalhando para ter uma boa sequência”, comentou o técnico Hemerson Maria, que não poderá contar com os atacantes Moisés, fora por causa de uma pancada na cabeça sofrida diante dos paraenses, e Tiago Adan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lourency deve ganhar a vaga e formar a dupla de ataque com Wallyson.

Do outro lado, o Santa tenta se recuperar da virada sofrida no clássico contra o Náutico, quando a equipe vencia por 2 a 1 e acabou tomando 3 a 2 do rival, no Arruda. Marcado ainda por um pênalti não dado pela arbitragem o duelo fez com que o volante Derley fosse expulso por reclamação contra a arbitragem.

Sem poder contar com o meio-campista, o técnico Marcelo Martelotte deve promover a entrada de Jeremias na equipe titular. Com apenas 32 pontos somados até o momento, a Cobra Coral está sete atrás do CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento do torneio.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA x SANTA CRUZ

Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 7 de novembro de 2017, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Marcos Vinícius Gomes (ambos de MG)

VILA NOVA: Luis Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Alemão e Gaston Filgueira; PH, Geovane, Fagner e Alan Mineiro; Lourency e Wallyson

Técnico: Hemerson Maria

SANTA CRUZ: Júlio Cesar; Nininho, Anderson Salles, Guilherme Mattis, Anderson Salles e Yuri; Jeremias, João Ananias e João Paulo; Bruno Paulo, Ricardo Bueno e André Luís

Técnico: Marcelo Martelotte