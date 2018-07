Coxa recebe a Macaca para encaixar sequência positiva na Série B

Novamente próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba quer finalmente encaixar uma sequência de vitórias e embalar de vez na competição e, para isso, precisa fazer a lição de casa diante da Ponte Preta, neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Couto Pereira. A Macaca também busca pontos para voltar a encostar depois de tropeçar na última rodada contra o Juventude.

Sem repetir nenhuma escalação desde que assumiu o comando do time, o técnico Eduardo Baptista deve mais uma vez fazer pelo menos uma alteração. Após cumprir suspensão automática, a tendência é que o volante Uillian Correia reassuma naturalmente sua posição entre os titulares. Já o atacante Bruno Moraes, que entrou no segundo tempo na vitória diante do Goiás, cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido.

O comandante coxa-branca acredita que o triunfo sobre o time esmeraldino serviu para coroar o esforço de seu grupo e pode ser o começo de uma arrancada. “Esses jogadores foram judiados, castigados, talvez pelas más atuações. Eles precisavam do resultado de um grande jogo, com estádio cheio, diante de uma grande equipe, que vinha de uma sequência boa. Nós batemos muito em concentração, posicionamento e competição. E aconteceu. Resolvemos mexer em alguns setores, os jogadores entraram bem. As substituições corresponderam. E que a gente repita essas atuações”, avaliou.

A Macaca tropeçou no meio de semana jogando em Araraquara e desperdiçou uma grande chance de entrar no G4. Agora, precisa remar novamente para se reaproximar do grupo, o que passa por somar os pontos como visitante. O técnico João Brigatti não contará com Orinho, com uma lesão na panturrilha, e Murilo, com um edema no adutor. Em compensação,

Tiago Real, Igor e Victor Rangel estão novamente à disposição do treinador.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X PONTE PRETA

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 28 de Julho de 2018, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Flavio Gomes Barroca (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

CORITIBA: Wilson; Leandro Silva, Romércio, Rafael Lima e William Matheus; Uillian Correia, Vitor Carvalho, Yan Sasse, Alisson Farias, Guilherme Parede e Belusso.

Técnico: Eduardo Baptista

PONTE PRETA: Ivan, Igor, Renan Fonseca, Léo Santos e Ruan; Nathan, João Vitor e Tiago Real; André Luis, Danilo Barcelos e Júnior Santos.

Técnico: João Brigatti