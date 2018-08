Com um a menos, Brasil de Pelotas consegue empate com o Avaí

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B começou nesta terça-feira com jogo emocionante. Tentando abrir distância da zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas recebeu o Avaí, que briga pelo acesso à Série A e saiu de campo com um ponto após empate por 1 a 1.

O Avaí começou melhor e saiu na frente aos 19 minutos da primeira etapa com belo gol de Renato. Em busca da reação, o Brasil sofreu um baque aos 35 minutos, quando o meia Pereira foi expulso após levar seu segundo cartão amarelo do jogo.

Mesmo com um a menos, o time da casa voltou do intervalo melhor e conseguiu o gol de empate depois de muito pressionar. Aos 41 minutos, Leandro Camilo, de cabeça, empatou a partida em 1 a 1 e deu um ponto importante à equipe gaúcha.

Com o empate, o Avaí vai a 33 e fica na terceira posição da Série B. A equipe catarinense fica a sete pontos do líder Fortaleza e abre três pontos de vantagem para Goiás, Figueirense e Vila Nova, primeiros times fora do G4. Além disso, o empate amplia a sequência invicta do time de Geninho para sete jogos.

Já o Brasil de Pelotas sobe para 23 pontos, mas continua na 16ª colocação com dois pontos a mais que Londrina e CRB, que ainda entram em campo na rodada. Com o empate, a equipe de Gilmar Dal Pozzo chega a três jogos sem perder.

Avaí abre o placar e Brasil tem jogador expulso

Mesmo jogando fora de casa, o Avaí começou a partida pressionando e criando chances de gol. Logo aos dez minutos, Renato recebeu lançamento de Rodrigão, invadiu a área e chutou rasteiro para boa defesa de Marcelo Pitol.

A pressão dos visitantes continuou e, aos 19 minutos, deu resultado em um belo contra-ataque. Após defender chute de Lourency, o goleiro Aranha iniciou a jogada que terminou com ótimo lançamento de André Moritz para Renato, que finalizou por cobertura, sem chances para o goleiro.

Mesmo em vantagem, o time de Geninho continuou pressionando em busca de outro gol para ter mais segurança. Já o Brasil de Pelotas, acuado, viu sua missão ficar ainda mais difícil aos 35 minutos, quando o meia Pereira levou o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou a equipe da casa com um a menos.

Apesar de ficar sem seu camisa 10, que foi para o chuveiro mais cedo, o Brasil de Pelotas quase chegou ao empate na bola parada, mas não conseguiu alterar o placar do primeiro tempo. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Leandro Leite cabeceou na trave e, no rebote, Rafael Dumas mandou por cima do gol de Aranha.

Brasil melhora e consegue o empate no final

Na etapa complementar, mesmo em com um jogador a menos, o Brasil de Pelotas voltou a campo buscando a virada. O Avaí, por outro lado, não conseguia aproveitar a vantagem numérica e, ao contrário do que aconteceu na etapa inicial, sofreu pressão dos donos da casa.

Aos 19 minutos, o Brasil de Pelotas teve sua chance mais perigosa da noite até então. Em cruzamento na área, Aranha subiu para acabar com o perigo mas acabou deixando a bola escapar. No rebote, Aranha conseguiu se recuperar para defender chute sem força de Leandro Camilo.

O susto fez bem ao Avaí, que melhorou e passou a criar chances. Aos 21 minutos, André Moritz chutou de fora da área e exigiu defesa de Marcelo Pitol. Já aos 40, o time visitante perdeu a chance de confirmar a vitória em contra-ataque. Lourenço dominou no meio-campo, arrancou em direção à área e chutou na saída do goleiro, mas a bola foi para fora.

A chance perdida custou caro ao Avaí, que viu a vantagem escapar. Aos 41 minutos, Itaqui cobrou falta na área e Leandro Camilo subiu para empatar de cabeça. A virada quase veio dois minutos depois, quando Luiz Eduardo tentou de bicicleta, mas Aranha fez grande defesa para segurar o empate por 1 a 1, que persistiu até o apito final.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 AVAÍ

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Data: Terça-feira, 14 de agosto de 2018

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabricio Porfirio de Moura

Cartões Amarelos: Pereira (2), Tiago Cametá e Carlos Eduardo (Brasil de Pelotas); Luanzinho, Judson, Lourenço, Guga e Pedro Castro (Avaí)

Cartões Vermelhos: Pereira (Brasil de Pelotas)

GOLS

Brasil de Pelotas: Leandro Camilo, aos 41 minutos do segundo tempo

Avaí: Renato, aos 19 minutos do primeiro tempo

BRASIL DE PELOTAS: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Bruno Collaço (Tiago Cametá); Leandro Leite, Itaqui, Pereira, Lourency (Kaio) e Maicon Assis; Léo Bahia (Luiz Eduardo)

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

AVAÍ: Aranha; Guga, Airton, Betão e Capa; Judson, Luan, André Moritz (Pedro Castro), Luanzinho (Lourenço) e Renato; Rodrigão

Técnico: Geninho