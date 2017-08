Com estreias, Internacional encara Goiás no Beira-Rio

Tentando se manter no G4 da Série B, o Internacional enfrenta o Goiás, nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio. Atualmente na quarta colocação, com 27 pontos, o time de Guto Ferreira busca a segunda vitória seguida em casa. Já a equipe esmeraldina quer vencer para voltar a se aproximar da zona de classificação para a Série A. No momento, a equipe de Argel Fucks é a 10º colocada com 23 pontos.

Com ingressos em promoção, o Colorado já vendeu mais de 25 mil ingressos para o jogo e a expectativa é de estádio lotado para o duelo. São aguardados cerca de 35 mil torcedores. O Inter vai ter estreias. O meia Camilo, recém-contratado, vai iniciar a partida no lugar do argentino D’Alessandro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra novidade é a volta do atacante Leandro Damião. Isto porque Nico López vem perdendo espaço na equipe titular, assim, Damião deve substituir o uruguaio e formar o trio ofensivo ao lado de William Pottker e Eduardo Sasha.

O técnico Guto Ferreira vai contar com o retorno de três jogadores: o lateral-direito Claudio, o zagueiro Victor Cuesta e o volante Rodrigo Dourado. Os três estavam suspensos na última rodada por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Klaus falou que o Inter espera um Goiás fechado contra o colorado. “Sabemos que o Argel conhece bastante a casa e que vai vir retrancado”, ressaltou o jogador.

Após a vitória por 3 a 0 contra o CRB, o Goiás vai embalado para Porto Alegre. O time do técnico Argel Fucks não terá o zagueiro Fábio Sanches, que foi expulso na última partida. Assim, David Duarte, Bruno Aguiar e Éverton Sena disputam a posição. Contudo, o treinador não revelou quem deve ser o substituto e só deve revelar minutos antes do jogo. “Não decidimos ainda. Vamos ver ainda, existe a possibilidade de jogar o Bruno, o Éverton e o David. Vamos definir”, afirmou Argel.

O volante Willians chegou a treinar com a equipe durante a semana. O jogador ainda se recupera de uma lesão e não foi liberado pelo Departamento Médico para encarar o Internacional na 18ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GOIÁS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 01 de agosto de 2017, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Edenílson, Rodrigo Dourado e Camilo; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha

Técnico: Guto Ferreira

GOIÁS: Marcelo Rangel; Tony, David Duarte (Bruno Aguiar ou Éverton Sena), Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Júnior Viçosa

Técnico: Argel Fucks