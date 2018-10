Com Castelão lotado, Fortaleza recebe Paysandu para ficar mais perto do acesso

Na tarde deste sábado, o Fortaleza recebe o Paysandu, na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Brasileiro Série B, buscando ampliar sua vantagem na ponta da tabela. A equipe cearense vive ótimo momento na competição e pode dar um passo importante caso consiga a vitória.

Atualmente na liderança da Série B, com 57 pontos, o Tricolor do Pici completou 100 anos na última quarta-feira e quer um triunfo na Arena Castelão para comemorar junto com sua torcida o feito histórico. Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos. A equipe está a nove pontos do quinto colocado Atlético-GO.

Apenas a torcida da casa poderá acompanhar a partida, já que o Ministério Público do Estado do Ceará recomendou a não comercialização de ingressos para os visitantes, com intuito prevenir a violência nos estádios de futebol.

Para a partida, o comandante do time, Rogério Ceni terá o plantel inteiro à disposição. Apesar de não ter revelado a escalação titular, o treinador deve realizar apenas uma alteração em relação a última partida, contra o Oeste. Éderson deve dar lugar ao artilheiro do clube na temporada, com 26 gols, Gustavo.

Nenê Bonilha, Felipe e Marlon devem formar o meio-campo. O último atuando de forma mais adiantada. Gustavo deve entrar na função centroavante, ao lado de Rodolfo e Marcinho.

Já o Paysandu vive momento conturbado na competição nacional e está na zona de rebaixamento, 18ª colocação, com 32 pontos. A equipe tem a mesma pontuação do Sampaio Corrêa, primeira equipe fora do Z4.

O técnico João Brigatti terá praticamente todo o plantel disponível para a partida. Apenas o volante Nando Carandina, suspenso, será ausência certa. A equipe paraense está a cinco jogo sem vencer, com três empates e duas derrotas, e precisa reagir para escapar do fantasma da Série C.

“Nós acreditamos muito que podemos sair dessa situação e isso passa por uma grande vitória diante do Fortaleza. Precisamos defender bem e saber a hora certa de atacar. Conquistando um bom resultado lá nos dará confiança para a reta final”, afirmou o zagueiro Diego Ivo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA x PAYSANDU

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20 de outubro de 2018, sábado

Horário: 19h (Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eder Alexandre (SC)

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Ligger, Diego Jussani e Bruno Melo; Nenê Bonilha, Felipe e Marlon; Rodolfo, Marcinho e Gustavo Henrique

Técnico: Rogério Ceni

PAYSANDU: Renan Rocha; Maicon Silva, Diego Ivo, Fernando Timbó e Guilherme Santos; Renato Augusto, Willyam, Marcos Júnior e Pedro Carmona; Mike e Hugo Almeida.

Técnico: João Brigatti