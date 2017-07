Com alerta ligado, Inter recebe o Oeste para reagir na Segundona

O momento do Internacional no Campeonato Brasileiro Série B não é dos melhores. Sem conseguir emendar uma sequência de vitórias e apenas rondando a zona de acesso, o Colorado vive momento delicado e tem na partida das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, contra o embalado Oeste, em Porto Alegre, pela 17ª rodada, uma oportunidade de fazer as pazes com a torcida e reabilitar o técnico Guto Ferreira.

Com 24 pontos e vindo de derrota para o Vila Nova no último final de semana, o Inter aparece na sexta posição, três pontos atrás justamente do Alvirrubro goiano, primeira equipe dentro do G4. Já o Oeste, que ocupa o 10º lugar, com 23 pontos, apesar de não figurar entre as grandes forças da Segundona, passa por uma boa fase, em um série invicta de três jogos, com uma importante vitória por 3 a 0 diante do Juventude, no último sábado.

Com o retrospecto instável, os rumores de crise começam a ressoar no Beira-Rio. No entanto, mesmo com o panorama, Guto Ferreira recebeu respaldo da diretoria colorada e se mostrou confiante quanto à continuidade do trabalho em terras gaúchas.

“Temos 50 dias de clube. Chegamos a ter só duas semanas cheias. Esse perfil de busca vai seguir até porque existirão mudanças. Três jogadores estão fora. Temos que optar por quem vai entrar, buscar motivá-los e buscar resultado”, declarou o comandante do Inter.

Em termos de escalação, Guto tem três importantes baixas no setor defensivo. Todos suspensos por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra o Vila, o zagueiro Victor Cuesta, o lateral direito Claudio Winck e o volante Rodrigo Dourado não poderão atuar. A tendência é de que o treinador escale, respectivamente, Klaus, Fabinho improvisado pelo lado e Charles no meio.

Pelo lado paulista do confronto, a palavra de ordem é aproveitar o momento para conquistar pelo menos um ponto no Rio Grande do Sul. Além da série invicta dos últimos três jogos, a defesa é um fator interessante, já que o Rubro-Negro não sofreu nenhum gol nestes compromissos (fora contra o Figueirense e em casa contra Paraná e Juventude).

O elenco do Rubrão também fez questão de minimizar a fase do próximo adversário e projetou um duelo difícil fora de casa. “O Inter, pressionado ou não, é o Inter de sempre. Time que tem camisa e é muito forte. E dentro do beira rio é muito difícil de jogar contra, então vamos com muita vontade e concentração para enfrentar um adversário muito difícil”, comentou o meia-atacante Danielzinho.

Para o duelo, o técnico Roberto Cavalo não tem grandes problemas de escalação. Por este motivo, o comandante deve manter a base da equipe que realizou um grande confronto contra o Alviverde de Caxias.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL-RS X OESTE-SP

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 25 de julho de 2017, terça-feira

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (CBF-SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto e Rios (CBF-SE) e Ailton Farias da Silva (CBF-SE)

INTERNACIONAL: Diego Fernandes; Fabinho, Klaus, Danilo Silva e Uendel; Charles, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D’Alessandro; Eduardo Sasha e Pottker

Técnico: Guto Ferreira

OESTE: Rodolfo; William Cordeiro, Rodrigo Sam, Leandro Amaro e Velicka; Lídio, Betinho, Mazinho e Danielzinho; Alexandro e Jheimy

Técnico: Roberto Cavalo