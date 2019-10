Bragantino bate o Paraná e se isola na liderança da Série B

Depois da derrota para o América-MG, o Bragantino recebeu o Paraná neste sábado. Jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, os donos da casa criaram as melhores oportunidades durante a partida, não foram ameaçados defensivamente e voltaram a vencer pela Série B. Com gols de Ytalo e Wesley, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Com o resultado, o Braga se isola na ponta da tabela da segunda divisão, com 57 pontos. O Tricolor, por sua vez, teve sua sequência de duas vitórias interrompida e agora ocupa a sexta colocação, com 41 pontos. O time de Matheus Costa tem os mesmo número de tentos que o Coritiba, último colocado do G4.

O Massa Bruta precisa seguir com a sólida campanha na competição para garantir o caneco. Mais uma vez em casa, o próximo adversário será o Oeste, na terça-feira, ás 21h30 (de Brasília). Do outro lado, os paranaenses voltam a campo no mesmo dia. A partida será contra o Brasil de Pelotas, às 19h30 (de Brasília), na Vila Capanema.

Os visitantes tentaram propor o jogo nos minutos iniciais, mas foi o Braga que teve a primeira chance de perigo. Com nove minutos no relógio, Morato fez bela jogada individual, cortou para o meio e tirou tinta da trave com a finalização. Em seguida, os anfitriões perderam mais uma chance de inaugurar o marcador. Ligger e Wesley tentaram, de cabeça, explorar a cobrança de falta e viram a bola sair pela linha de fundo. Antes de Ytalo finalizar no canto para finalmente vazar o goleiro Thiago Rodrigues, aos 35 minutos, Jenison e Ligger se envolveram em uma confusão e foram para o vestiário mais cedo.

A tônica do jogo seguiu a mesma na segunda etapa. Depois de desperdiçar duas oportunidades de ampliar o placar, com Rafael Carioca e Wesley, a insistência do Bragantino deu resultado. Faltando 15 minutos para o apito final, Ytalo emendou um chute forte, que carimbou a trave. No rebote, Wesley mostrou oportunismo para tirar do goleiro, sacramentar a vitória e aumentar para oito pontos a distância do Sport, segundo colocado da competição.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X PARANÁ

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 12 de outubro de 2019, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Edson Antonio de Sousa (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Cartões Amarelos: Ytalo (Bragantino); Ricardo Ryller (Bragantino); Rodolfo (Paraná)

Cartões Vermelhos: Ligger (Bragantino); Jenison (Paraná)

Gols:

Bragantino: Ytalo (aos 35 minutos do 1º tempo) e Wesley (aos 34 minutos do 2º tempo)

BRAGANTINO: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto (Ricardo Ryller) e Uillian Correia; Wesley, Ytalo e Claudinho (Anderson Marques); Matheus Peixoto (Bruno Tubarão).

Técnico: Antônio Carlos Zago

PARANÁ: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Jhemerson) e João Pedro (Raphael Alemão); Judivan (Rafael Furtado), Bruno Rodrigues e Jenison.

Técnico: Matheus Costa