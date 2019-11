América-MG é derrotado pelo São Bento no Independência e perde chance de acesso

Apoiado por mais de 20 mil torcedores, o América-MG foi derrotado pelo São Bento por 2 a 1, no Independência, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu a chance de subir para a Primeira Divisão. Fábio Bahia e Guilherme Romão marcaram os gols do Bentão e Juninho diminuiu para os donos casa, neste sábado.

Apesar de manter um volume muito maior, o Coelho sofreu por não aproveitar as chances que teve e, mesmo diante do antepenúltimo colocado e já rebaixado para a Série C, deixou escapar a chance de retornar à elite do futebol brasileiro.

Sendo assim, o América termina a Série B na quinta posição com 61 pontos, apenas um atrás do Atlético-GO, quatro colocado, que garantiu o acesso. Já o time paulista fecha a decepcionante campanha com um triunfo, mas se manteve em 18º e está rebaixado.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 2 SÃO BENTO

Local: Independência, em Minas Gerais (MG)

Data: 30 de novembro de 2019 (sábado)

Horário: 16h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Michael Stanislau (ambos do RS)

Cartão amarelo: Fernandes, Juliano, Paulinho Bóia, Marcos Martins e Mansur (São Bento)

Gol: Juninho, aos 19 minutos do segundo tempo (Atlético-GO); Fábio Bahia, aos 28 minutos, e Guilherme Romão, aos 38 minutos do primeiro tempo (São Bento)



AMÉRICA-MG: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, João Cubas e Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Flávio (Ademir); Felipe Azevedo, Júnior Viçosa (Vitão) e Matheuszinho.

Técnico: Felipe Conceição

SÃO BENTO: Paulo Vitor; Marcos Martins, Eduardo, Alisson e Mansur; Fábio Bahia, Fernandes (Doriva) e Juliano; Caio Rangel (Paulinho Bóia), Minho (Lucas Lima) e Guilherme Romão.

Técnico: Marcelo Cordeiro