Vasco visita o Sport na Ilha para tentar embalar no Brasileiro

Depois de vencer o Cruzeiro por 2 a 0 em casa, o Vasco tenta embalar no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h00 (horário de Brasília), quando visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, pela 30ª rodada. O Cruz-Maltino tem 34 pontos, três a mais que o Ceará, que abre a zona de rebaixamento. Por isso, vencer é fundamental.

Favorável aos cariocas está o mau momento do Leão, que vem de uma goleada de 4 a 0 sofrida para o Atlético-PR no Sul e amarga a penúltima posição com 27 pontos. Apesar de estar ciente da péssima fase do Sport, os vascaínos, liderados pelo técnico Alberto Valentim, são cautelosos.

“Nós estamos nos preparando para um jogo muito complicado. O Sport tem um time que pode estar melhor colocado e que é muito mais forte quando joga em seu estádio, onde será a partida. As dificuldades serão muito grandes, mas sabemos que temos condições de fazermos um bom jogo e construirmos a vitória se colocarmos em prática aquilo que foi trabalho e projetado. Vamos em busca de um triunfo”, disse o zagueiro Leandro Castán.

Com o objetivo de se afastar de vez da zona da degola, o Vasco sabe que vai precisar de algo inédito neste Campeonato Brasileiro: ganhar como visitante. “Precisamos demonstrar nossa força fora de casa. Vamos para Recife pensando na vitória. Temos feito um bom papel em São Januário, mas não adianta fazer apenas o dever de casa, pois o Brasileiro é muito equilibrado e vencer fora é um diferencial. Se quisermos ter um final de campeonato mais tranquilo, precisamos vencer fora de casa”, afirmou o lateral-direito Yago Pikachu, que vem jogando improvisado no meio-de-campo.

Para este compromisso contra o Sport ficam de fora o zagueiro Luiz Gustavo, que vem atuando de maneira improvisada na lateral direita, e o volante Andrey, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Rafael Galhardo assume a lateral direita, enquanto que o argentino Leandro Desábato, livre de dores na coxa direita, assume a proteção aos zagueiros, ao lado de Willian Maranhão, que retorna de suspensão no posto de Bruno Cosendey. Mesmo retornando da seleção uruguaia que disputava amistosos internacionais, o goleiro Martín Silva será preservado e sequer viajou com a delegação para Pernambuco. Fernando Miguel segue no arco vascaíno.

Pelo lado do Sport, o técnico Milton Mendes exige concentração de seus comandados. “Nós precisamos manter a concentração em alta se quisermos ganhar, pois o Vasco vai saber explorar os nossos erros. A consistência defensiva que precisa ditar o nosso ritmo”, comentou o treinador do Sport.

O Sport vai sofrer muitas alterações no setor defensivo, pois o técnico não gostou do desempenho na goleada sofrida para o Atlético-PR. O lateral-direito Raul Prata foi barrado para a entrada de Cláudio Winck. Após cumprir suspensão, Sander retorna à lateral esquerda no lugar de Evandro. O zagueiro Ronaldo Alves, que cumpriu suspensão diante do Furacão, perde o posto para Ernando. A principal baixa é o goleiro Magrão, que fraturou o antebraço direito, fica de fora e não joga mais este ano. Mailson, de apenas 22 anos, será o novo dono da posição.

No meio-de-campo o volante Jair retorna de suspensão e entra na vaga de Fellipe Bastos, que, por sua vez, também está ausente por suspensão. Na criação uma dúvida de ordem técnica com Mateus Gonçalves e Marlone disputam posição. Incomodado com a falta de gols, Milton vai dar uma oportunidade a Hernane Brocador como centroavante.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram em São Januário, no Rio de Janeiro, e o Vasco levou a melhor, ganhando por 3 a 2. Naquela ocasião Yago Pikachu marcou dois gols e Ramon completou o marcador. Paulão, contra, e Michel Bastos descontaram.

FICHA TÉCNICA

SPORT X VASCO

Local: Ilha do Retiro, em Recife, PE

Data: 20 de outubro de 2018, sábado

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

SPORT: Mailson, Cláudio Winck, Adryelson, Ernando e Sander; Marcão, Jair, Gabriel, Michel Bastos e Mateus Gonçalves (Marlone); Hernane Brocador

Técnico: Milton Mendes

VASCO: Fernando Miguel, Rafael Galhardo, Werley, Leandro Castán e Ramon; Leandro Desábato, Bruno Ritter, Willian Maranhão, Yago Pikachu e Fabrício; Maxi López

Técnico: Alberto Valentim