Vasco cede empate ao Vitória e perde oportunidade de entrar no G7

O Vasco desperdiçou a chance de entrar no G7 do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 45 pontos e seguem na oitava posição. Já os baianos, com 35, deixam a zona de rebaixamento.

O Vasco conseguiu aproveitar sua primeira investida ao ataque na partida para abrir o placar. No entanto, nos acréscimos da jogo, o Vitória chegou ao empate com André Lima, que desperdiçou algumas chances ao longo do duelo.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Vitória recebe o Palmeiras no Barradão.

(Foto: Paulo Fernandes/CRVG)O jogo – O Vitória começou melhor a partida, pressionando o Vasco em seu campo de defesa. Os baianos rondaram a área em diversos lances, mas pararam na zaga cruzmaltina. No entanto, na primeira chegada ao ataque, o Vasco abriu o placar no Maracanã. Nenê cobrou falta na área e Breno cabeceou cruzado, sem chance para Fernando Miguel.

O gol não mudou o panorama da partida. O Vitória seguia com mais posse de bola, mas com dificuldade de criar boas jogadas. Já o Vasco, quase ampliou aos 16 minutos. Mateus Vital recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Fernando Miguel.

Aos poucos, os visitantes aumentaram a pressão em busca do empate. O Vitória criou sua primeira boa chance aos 32 minutos, quando Yago achou Patric na área, mas o lateral chutou fraco, em cima de Martín Silva.

Nos minutos finais, os baianos aumentaram a pressão e quase empataram aos 42 minutos. Juninho arriscou de longe e obrigou Martín Silva a fazer boa defesa. O Vasco conseguiu se segurar até o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o panorama da partida continuou o mesmo. O Vitória dominava o confronto, mas sem levar perigo. O Vasco tentava emplacar nos contra-ataque, sem sucesso. Só que os visitantes passaram a assustar a partir dos dez minutos, e quase empatou em lances com David e Patric.

O Vasco só conseguiu aliviar a pressão depois dos 20 minutos. Em pouco tempo, os donos da casa criaram boa chance e quase ampliaram. Nenê tocou para André Rios na área. O atacante chutou colocou e acertou a trave de Fernando Miguel.

O susto fez o Vitória melhorar a marcar e voltar a pressão sobre os donos da casa. Os baianos chegaram com perigo aos 37 minutos, em cabeceio de Kanu que Martín Silva defendeu quase sobre a linha.

Nos minutos finais, o Vasco tentou segurar a posse de bola no ataque, mas viu o Vitória pressionar e chegar ao empate nos acréscimos, com gol de André Lima, que havia desperdiçado grande chance poucos minutos antes.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 VITÓRIA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de novembro de 2017 (Domingo)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Renda: R$ 464.515,00

Público: 12.990 pagantes

Cartões amarelos: Luís Fabiano, Martín Silva e Madson (Vasco); Juninho, Kanu, Yago e Neílton (Vitória)

GOLS:

VASCO: Breno, aos 9min do primeiro tempo

VITÓRIA: André Lima, aos 46min do segundo tempo

VASCO: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins (Paulão) e Henrique (Paulinho); Jean, Wellington, Yago Pikachu, Mateus Vital, e Nenê; Luis Fabiano (André Rios)

Técnico: Zé Ricardo

VITÓRIA: Fernando Miguel, Patric, Kanu, Wallace e Juninho; Ramon (André Lima), José Welison (Fellipe Soutto) e Yago; Neilton (Carlos Eduardo), Santiago Tréllez e David

Técnico: Vágner Mancini