Vasco analisa contratação de Cleber após sugestão do Santos

O Vasco analisa a contratação de Cleber Reis. O zagueiro foi oferecido pelo Santos nos últimos dias. O Peixe espera por uma resposta positiva.

O Alvinegro já ofereceu Cleber para todas as equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Depois da chegada de Vanderlei Luxemburgo, houve uma nova tentativa. O técnico não descartou o nome.

Cleber treina separadamente e ficou perto de acertar com o Oeste, da Série B, recentemente. A equipe paulista, porém, esbarrou no alto salário do atleta de 28 anos.

O zagueiro, contratado junto ao Hamburgo-ALE, tem vínculo até janeiro de 2022. Ele não se firmou e acabou emprestado a Coritiba e Paraná nas últimas temporadas.

A última partida de Cleber ocorreu no dia 2 de setembro, em derrota do Paraná por 1 a 0 para o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

