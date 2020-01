Vanderlei e Victor Ferraz devem reeditar parceria existente desde 2012, quando o goleiro e o lateral-direito passaram a jogar juntos no Coritiba.

Vanderlei tem negociação avançada com o Grêmio, novo clube de Ferraz para 2020. O ala foi anunciado ainda em dezembro e agora espera seu amigo em Porto Alegre.

Vanderlei e Victor Ferraz viajam juntos com frequência e dividiam as concentrações no Santos. O lateral costumava brincar sobre o jeito metódico do goleiro em entrevistas.

O Grêmio topou pagar R$ 3 milhões à vista por 40% dos direitos econômicos pertencentes ao Peixe de Vanderlei e superou o Atlético-MG. Faltam detalhes.

Contratado pelo Santos em 2015, Vanderlei era titular absoluto até a temporada passada, quando o ex-técnico Jorge Sampaoli indicou Everson. O goleiro de 35 anos escolheu sair para voltar a atuar com frequência.