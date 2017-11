Tricolor pode perder trio de meio-campistas titular nesta reta final

Há quem diga que o meio-campo é o setor mais importante de um time de futebol. De fato, desde que Petros, Hernanes e Jucilei formaram o trio responsável por fazer a transição da defesa para o ataque, o São Paulo cresceu de rendimento e, enfim, pôde sair das últimas colocações do Brasileirão. Entretanto, restando três rodadas para o fim do campeonato, o técnico Dorival Jr corre o risco de voltar a lidar com problemas para montar a sua equipe.

Para o duelo do próximo domingo, contra o Botafogo, no Pacaembu, o comandante tricolor já não poderá contar com Arboleda e Hernanes, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, nesta quarta-feira, e terão de cumprir suspensão automática. Para a vaga do zagueiro equatoriano, a tendência é que Bruno Alves seja acionado. Já para o lugar do Profeta, não existe um substituto definido. Há a possibilidade de Cueva atuar mais recuado ou então Dorival Jr dar uma nova oportunidade aos garotos do elenco, como Lucas Fernandes e Shaylon.

Além de Hernanes, o São Paulo também tem a chance de perder seus outros dois meio-campistas titulares nas próximas rodadas. Petros, que desde que chegou ao Morumbi participou de todos os jogos do Tricolor, está pendurado há 18 rodadas e pode desfalcar a equipe caso seja advertido com um cartão amarelo na partida contra o Botafogo.

Jucilei, um dos nomes mais aclamados pela torcida são-paulina nas últimas partidas, é outro atleta que poderá deixar o clube na mão nesta reta final de temporada. O camisa 8 também está pendurado e terá de se policiar durante os 90 minutos para não prejudicar ainda mais a sua equipe, principalmente se o seu companheiro de posição, Petros, for advertido com o cartão amarelo ante os botafoguenses.

Caso um dos pendurados seja advertido com um cartão no próximo domingo e o outro na partida contra o Coritiba, dia 26 de novembro, Dorival Jr contaria com a sua formação ideal novamente apenas na última rodada, quando o São Paulo recebe o Bahia, dia 3 de dezembro. Até lá, no entanto, o time dificilmente estará lutando contra o risco de queda para a Série B.

Juntos, Hernanes, Petros e Jucilei vestiram a camisa do São Paulo em 16 oportunidades neste Campeonato Brasileiro. O trio do meio-campo tricolor conquistou seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, tendo participação decisiva na ascensão do time neste segundo turno da disputa por pontos corridos.