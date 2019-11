Tricolor e Timão têm chances reduzidas de Libertadores direta, mas Fla pode ajudar

Confira este e outros vídeos em

A derrota para o Atlhletico Paranaense deixou o São Paulo com chances reduzidas de assegurar a vaga direta na Libertadores da América 2020 através do Brasileirão, pelo menos no cenário atual. Segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Tricolor tem 11% de possibilidades de alcançar o G4 depois de cair em casa na rodada e ver mais uma vitória do Grêmio. Outro que está com esperanças mínimas é o Corinthians (4%)

No entanto, um detalhe pode modificar esse panorama: o título do Flamengo na Libertadores. Caso o time carioca vença o River Plate na decisão, mais uma vaga direta para a competição sul-americana será aberta no Brasileirão, o que beneficiaria o quinto colocado, posição atual do São Paulo. O Corinthians está em oitavo, mas só três pontos atrás do Tricolor.

Pelas contas de Tristão Garcia, no cenário atual, o Flamengo já está garantido na etapa de grupos da Libertadores do ano que vem. Palmeiras e Santos se encontram com 99% da vaga assegurada. Na sequência, o Grêmio, com 83%. Além do São Paulo e Corinthians, o Inter também sonha e tem a mesma chance do Timão (4%).

Quem também pode se infiltrar no G4 é o Athletico-PR, atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. O Furacão já está, porém, na Libertadores do ano que vem, pois venceu a Copa do Brasil.