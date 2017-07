Súmula do clássico na Vila relata “biscoito” atirado em auxiliar

Confira este e outros vídeos em

A súmula do árbitro Sandro Meira Ricci, que apitou o clássico entre Santos e São Paulo, na noite deste domingo, na Vila Belmiro, relatou que o árbitro assistente adicional número 2 da partida, Eduardo Cordeiro Guimarães, foi acertado por uma bolacha após o embate.

“Foi arremessado no campo de jogo um biscoito, atingindo o ombro do árbitro assistente adicional número 2, o Sr. Eduardo Cordeiro Guimarães, no momento em que a equipe se diria ao vestiário, após o término da partida, próximo à entrada do túnel do vestiário”, diz o documento, publicado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sem grandes percalços até a segunda metade da etapa final, o juiz entrou em jogo ao marcar pênalti em Pratto, desperdiçado pelo são-paulino, e depois ao ignorar toque na mão de Petros, em lance que originou o segundo gol tricolor, de Arboleda.

Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a pena para o lançamento de objetos ao gramado é uma multa que pode ir de R$ 100 a R$ 100.000 para o clube mandante. A punição pode ser aumentada com perda de mando de campo, de uma a dez partidas, em casos de “elevada gravidade” ou de “causar prejuízo ao andamento da partida”.