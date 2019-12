Sem pressa para definir, Sampaoli desconfia de projeto do Santos

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O técnico Jorge Sampaoli, na mira do Palmeiras, tem uma reunião com o presidente José Carlos Peres nesta segunda-feira. Após alcançar o vice-campeonato brasileiro, o treinador argentino deseja saber detalhes do projeto do Santos para 2020 e deve definir o próprio futuro sem pressa.

Logo após a goleada sobre o Flamengo, Sampaoli deixou claro que ficará em Santos apenas se sentir que seu time tem chance de ser campeão na próxima temporada, o que implica na contratação de reforços. Na diretoria liderada por Peres, no entanto, o discurso é de corte de gastos.

Para manter Sampaoli, o projeto a ser apresentado nesta segunda-feira precisa ser muito diferente do cenário que vem sendo desenhado. Vinculado ao Santos até o fim de 2020, o técnico participará da reunião também por respeito, mas tem certo grau de desconfiança em torno das possibilidades do clube.

O Palmeiras tem orçamento maior e, em tese, pode oferecer um elenco em condições de brigar por títulos na próxima temporada. Por outro lado, Sampaoli desfruta em Santos de uma rara estabilidade no cargo, algo inexistente na tumultuada gestão encabeçada por Maurício Galiotte.

Interessado em contratar Jorge Sampaoli, o Palmeiras espera pelo resultado da negociação entre o treinador e o Santos. O argentino costuma definir seu futuro de maneira pessoal e, portanto, um desfecho positivo das tratativas com o clube alviverde dependeria de um encontro olhos nos olhos.

O contrato de Sampaoli com o Santos prevê multa rescisória até o final do ano e a tendência é que ele defina seu destino com calma. O Palmeiras, além de contratar o próximo treinador, trabalha para trazer um novo diretor de futebol e tem Diego Cerri, hoje no Bahia, como favorito.