São Paulo estreia Diniz com empate contra Fla e Palmeiras pode encostar

O técnico Fernando Diniz iniciou sua trajetória no comando do São Paulo na tarde deste sábado. No Estádio do Maracanã, o time tricolor segurou o empate sem gols contra o líder Flamengo, o que abre a possibilidade de o Palmeiras se aproximar da ponta do Campeonato Brasileiro.

Com 49 pontos, o Flamengo permanece no primeiro lugar do torneio nacional. O Palmeiras, que tem 45, enfrenta o Internacional às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Beira-Rio, com a chance de reduzir a diferença. Já o São Paulo soma 36 pontos e dorme na sexta posição.

Pela semifinal da Copa Libertadores, às 21h30 de quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Já o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, volta a campo para enfrentar o Fortaleza às 17 horas de sábado, no Estádio do Pacaembu.

O Jogo – Diante de um Maracanã lotado, o São Paulo conseguiu um bom início e foi o responsável pela primeira chegada consistente ao campo de ataque. Reinaldo desceu pela esquerda e cruzou para Pablo completar com muito perigo para o goleiro Diego Alves.

O Flamengo rapidamente tomou o controle da partida e assustou seguidas vezes, primeiro com Renê em chute defendido por Volpi. Em seguida, após vacilo de Arboleta, Willian Arão chutou e Bruno Alves tirou em cima da linha. Em mais uma chance, Arão cabeceou livre para boa defesa do goleiro são-paulino.

O time tricolor foi capaz de suportar a pressão do adversário e voltou a equilibrar a partida. Daniel Alves chegou a colocar a bolas nas redes, mas a arbitragem marcou impedimento corretamente. Na última chegada do primeiro tempo, Tchê Tchê recebeu do lateral em boas condições, mas demorou para finalizar e acabou travado.

Após o empate sem gols nos primeiros 45 minutos, o técnico Jorge Jesus trocou Piris da Motta e Rodinei por Gerson e Rafinha. Logo no começo da etapa complementar, Arrascaeta recebeu cobrança rápida de lateral pela esquerda e tocou para chute de Bruno Henrique, espalmado por Volpi.

Em um segundo tempo movimentado no Maracanã, o goleiro Thiago Volpi precisou trabalhar em chutes disparados por Rafinha e Gerson. Pouco depois, após belo passe de Pablo, Antony invadiu a área pela direita e chutou rasteiro para defesa de Diego Alves.

Após cruzamento de Gabriel, Bruno Henrique chegou a marcar para o Flamengo, mas a arbitragem, corretamente, assinalou impedimento na origem da jogada. Pouco depois, já com Filipe Luis no lugar de Renê, o time rubro-negro pressionou intensamente, mas não conseguiu evitar o empate.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 x 0 SÃO PAULO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de setembro de 2019 (Sábado)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Alex dos Santos (SC)

Cartões amarelos: Rafinha, Everton Ribeiro e Gabriel (FLA); Reinaldo, Hernanes, Liziero e Pablo (SAO)

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei (Rafinha), Rodrigo Caio, Pablo Mari e Renê (Filipe Luis); Willian Arão, Piris da Motta (Gerson) e De Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Vitor Bueno), Luan, Hernanes (Hudson) e Daniel Alves; Antony (Liziero) e Pablo

Técnico: Fernando Diniz