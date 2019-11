São Paulo é melhor no geral, mas Santos leva vantagem no século

Santos e São Paulo se enfrentarão pela 310ª vez neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor leva vantagem na estatística geral do confronto iniciado no Campeonato Paulista de 1930: 133 vitórias, 72 empates e 104 triunfos do Peixe.

O Alvinegro, em compensação, é melhor neste século, marcado por classificações no San-São: 31 vitórias, 11 empates e 22 derrotas.

Santos e São Paulo jogaram 24 vezes na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro: o Peixe venceu 12, empatou seis e perdeu seis.

O Peixe é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos. O Tricolor é o quinto, com 52.

