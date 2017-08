São Paulo anuncia 41 mil ingressos vendidos para abertura do 2º turno

Apesar do momento, a torcida segue firme na missão de apoiar o São Paulo no Morumbi. Nesta quinta-feira, através de suas redes sociais, o clube anunciou que 41 mil ingressos já foram vendidos para a partida do próximo domingo, às 11h, contra o Cruzeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, as arquibancadas azul, amarela, vermelha e laranja, a última reservada aos torcedores uniformizados, as cadeiras superiores laranja e todos os setores térreos da casa tricolor foram esgotados. No entanto, ainda existem entradas disponíveis para as cadeiras numeradas.

A situação são-paulina é preocupante, com o time ocupando a 17ª colocação do Brasileirão, a primeira da zona de rebaixamento, mas os torcedores têm mostrado grande apoio. Recentemente, o Morumbi quebrou seus respectivos recordes de lotação na temporada. Primeiramente, no empate por 1 a 1 diante do Grêmio, pela 16ª rodada, levando 51.511 pagantes, e, em seguida, batendo a marca na derrota sob o Coritiba, pelo 18º compromisso no torneio, que foi assistida por 53.635 mil tricolores.

O encontro com a Raposa é ido como prioridade do elenco do São Paulo. Com 19 pontos, os comandados de Dorival Jr. têm dois a menos em relação à Chapecoense, primeiro time fora da degola, e que não atua pela abertura do segundo turno do Brasileiro. O Verdão catarinense teve o duelo com o Corinthians adiado para o dia 23 de agosto por conta da realização de amistosos no exterior.