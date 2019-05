Santos perdeu para o Internacional nas últimas duas partidas na Vila pelo Brasileirão

A Vila Belmiro é um dos trunfos do Santos para conseguir a vitória, especialmente em jogos importantes. No entanto, neste domingo, o Peixe irá receber um visitante indigesto: o Internacional. Isso porque o Colorado venceu o Peixe nas últimas duas partidas no Urbano Caldeira pelo Campeonato Brasileiro.

No dia 29 de maio de 2016, o Alvinegro da Vila Belmiro perdeu por 1 a 0 para a equipe gaúcha, com gol anotado por Aylon. Na época, Dorival Júnior era o técnico do Santos, enquanto que Argel Fucks dirigia o Inter. O Peixe defendia na ocasião, uma invencibilidade de onze meses no Alçapão.

Em 2018, comandado por Jair Ventura, o Peixe caiu para o Colorado pelo placar de 2 a 1. O confronto pelo Brasileirão, foi marcado pela lei do ex, pois, Leandro Damião abriu o placar em cobrança de pênalti a favor do Internacional. Gabigol também converteu penalidade máxima e empatou o jogo. Por fim, Victor Cuesta decretou a vitória gaúcha.

No meio desses jogos, as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil de 2016. O Inter despachou o Santos, mas o Peixe venceu o primeiro jogo na Vila por 2 a 1. Quando jogou no Beira Rio, o Alvinegro da Vila Belmiro perdeu pelo placar de 2 a 0.

Querendo subir na tabela de classificação do Brasileirão, o Santos pega o Inter neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), pela quinta rodada do torneio nacional.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com