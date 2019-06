Santos e Corinthians se enfrentam na Vila por paz antes da pausa

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de paz antes da pausa para a Copa América. A bola só voltará a rolar em julho.

O clássico não ocorria na Vila desde setembro de 2017. Neste ano, Peixe e Timão se enfrentaram quatro vezes, três na arena em Itaquera e uma no Pacaembu, com uma vitória para cada lado e dois empates.

Vice-líder, o Alvinegro da Baixada Santista não contará com Lucas Veríssimo, suspenso, e Cueva e Derlis González, convocados para Peru e Paraguai, respectivamente. Gustavo Henrique deve substituir o zagueiro ao lado de Felipe Aguilar.

O técnico Jorge Sampaoli analisará o Corinthians até os últimos minutos antes de definir a escalação, mas a tendência é de poucas mudanças em relação ao time que venceu o Atlético-MG por 3 a 1 no último domingo, também na Vila.

“As variações geralmente são de acordo como a outra equipe se poste taticamente. Posso jogar pelo meio, pela direita ou esquerda. Não há incômodo. Sampaoli busca o tirar o melhor proveito da equipe”, disse Aguilar, em entrevista coletiva.

Décimo colocado, o Corinthians tem cinco ausências certas: Michael, com lesão na coxa direita, Fagner e Cassio, com a seleção brasileira, e Mateus Vital e Pedrinho, na seleção olímpica. Vagner Love recuperou-se de dores na panturrilha direita e volta a comandar o ataque.

O técnico Fábio Carille confirmou o zagueiro uruguaio Bruno Mendes como lateral-direito no clássico. Manoel, fora diante do Cruzeiro por força contratual, retorna. Everaldo pode ser aproveitado para dar mais velocidade à equipe.

“A lesão do Michel é muito recente, no sábado. Está fora. O Méndez é quem vai jogar ali na lateral”, afirmou Carille, de olho em mais uma vitória no clássico.

FICHA TÉCNICA

Santos x Corinthians

Data: 12 de junho de 2019

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Berkenbrock (SC)

VAR: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas e Jean Mota (Carlos Sánchez); Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha (Uribe)

Técnico: Jorge Sampaoli

CORINTHIANS: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson, Sornoza e Clayson; Vagner Love

Técnico: Fábio Carille