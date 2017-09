Rodrigo Caio comenta sobre fase de Cueva: “Ele tem que se ajudar”

As grandes atuações de Cueva com a camisa da seleção peruana nessas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo não passaram batidas. O meia tricolor foi responsável por um dos gols da vitória sobre a Bolívia, além de dar a assistência para o segundo gol do triunfo peruano sobre o Equador, mostrando que sua habilidade não desapareceu, embora o momento que vive com a camisa do São Paulo não seja um dos melhores. Rodrigo Caio, que recentemente retornou da Seleção Brasileira, comentou sobre seu companheiro de equipe e reconheceu que ele precisa ter um alto nível de desempenho também vestindo a camisa tricolor.

“Ele sabe que tem que melhorar, e a gente de alguma forma tenta ajudá-lo, mas ele também tem que se ajudar, procurar melhorar e ele tem consciência disso. A cobrança não é somente em cima dele, é em cima de mim, em cima de todos os jogadores do São Paulo. Procuramos nos juntar para que possamos sair desse momento difícil”, disse Rodrigo Caio a respeito de Cueva.

Tido como a principal peça de articulação do time comandado por Dorival Jr, Cueva está em débito com a torcida. Nos últimos jogos o peruano não conseguiu fazer a diferença e acabou apontado como um dos responsáveis pela péssima fase do São Paulo. Embora seja natural a responsabilidade cair sobre os ombros dos nomes mais talentosos, o elenco garante que está trabalhando firme para tirar o clube dessa delicada situação.

“Tem que colocar a cabeça no travesseiro e saber que você deu o melhor dentro de campo. Não estamos lidando com moleques, com crianças, ainda mais vestindo uma grande camisa como é a do São Paulo. Essa cobrança é válida, a gente vem tendo isso. A palavra certa é humildade. Hoje vivemos uma situação difícil e precisamos reconhecer isso, precisamos ter atenção, mais do que a gente vem tendo”, completou Rodrigo Caio.

Restando 16 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa reagir já neste sábado, contra a Ponte Preta, às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbi, para sair da zona de rebaixamento. O time é o 19º colocado, com 23 pontos, à frente apenas do Atlético-GO, no entanto, o elenco segue confiando em seu potencial e planeja deixar os fracassos recentes para trás de uma vez por todas.

“Quando a gente perder a confiança em nós mesmos, temos que procurar outra profissão, porque no futebol vivemos diariamente de confiança. Confio muito nos jogadores do nosso elenco, sabemos que estamos vivendo uma situação muito difícil, mas temos condições de reverter”, concluiu Rodrigo Caio.