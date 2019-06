Quem leva a melhor: blogueiros opinam sobre o clássico Santos x Corinthians desta quarta

2 /7 /7

Jonas Campos - O fator Vila Belmiro pode fazer a diferença. Invicto no Alçapão na atual temporada, o Santos de Sampaoli deve propor o jogo pra cima do Corinthians de Fábio Carille. Apesar do Timão ser casca grossa quando o assunto é clássico, acredito em vitória do Peixe dessa vez: 2 a 1 (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)