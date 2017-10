Presidente do Corinthians afirma ter luvas atrasadas com dois titulares

Apesar de estar com o pagamento dos salários dos jogadores em dia, o Corinthians deve luvas para dois atletas da equipe titular: o volante Gabriel e e o atacante Jô. A dívida foi confirmada pelo presidente do clube, Roberto de Andrade, nesta quinta-feira.

“Salário é 100% CLT, o que tem em aberto é na chegada de atletas, em que você põe as luvas como direitos de imagem. Existem dois jogadores em que há atraso. Um que venceu em junho ou julho, não lembro agora, e outro que venceu em agosto. Uma parte já foi acertada e falta a segunda parte disso. O Gabriel está praticamente em dia e o outro é o Jô, que venceu agora em agosto”, disse o mandatário ao Fox Sports.

A conta em aberto, no entanto, não parece atrapalhar o desempenho deles. Além de serem os jogadores de linha que mais atuaram nesta temporada, o volante participou de 57 jogos, enquanto o atacante de 58, eles vêm sendo elogiados pela torcida pela regularidade até mesmo no segundo turno, período em que o Timão teve uma brusca queda de rendimento.

Líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos ganhos, o Corinthians volta a campo no próximo domingo, às 17h (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O time comandado por Fábio Carille não vence há três jogos e viu, por conta disso, os rivais Santos e Palmeiras diminuírem a vantagem para seis.