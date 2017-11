Perto do título, corintiano mantém cautela: “Flu não vai dar de graça”

O Corinthians está perto da conquista do Campeonato Brasileiro. O time precisa apenas de uma vitória sobre o Fluminense, na quarta-feira, em Itaquera, para poder comemorar o título. Apesar disso, o discurso no Timão ainda é de cautela e concentração.

Autor do gol da vitória sobre o Avaí no fim de semana, o atacante Kazim pediu pés no chão para o Alvinegro e lembrou que, do outro lado, há um adversário que também tentará a vitória.

“Fluminense não vai dar de graça, não vai chegar e dar o campeonato para nós. A gente precisa jogar com raça, ganhar e depois comemorar”, alertou o camisa 18, que voltará ao banco de reservas com o retorno de Jô.

O inglês naturalizado turco lembrou também que este momento é um dos mais importantes de sua carreira, assim como dos outros atletas do elenco corintiano. Até por isso, foco e humildade se tornam ainda mais importantes.

“Antes do jogo, precisamos ficar focados e lembrar do objetivo, que não começou agora. Começou quando cada jogador tinha oito, nove anos e sonhava em ganhar pelo Corinthians”, enfatizou.

Aos 31 anos, Kazim chegou ao Parque São Jorge no início do ano, vindo do Coritiba. Ele começou a temporada jogando com mais frequência, mas Jô acabou se destacando e virando titular absoluto de Fábio Carille. O gol contra o Avaí foi o primeiro do centroavante desde o Campeonato Paulista, quando marcou contra o Audax, ainda em março.

“Meu sonho era vir aqui para jogar. No futebol não existe linha reta, a carreira faz curva, vira, volta a ficar reto. Seis meses depois, tudo muda. Meu sonho é só ganhar o campeonato, e está perto, graças a Deus”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva