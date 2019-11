Perto da Libertadores, Santos visita o surpreendente Goiás

O Santos enfrentará o Goiás no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Terceiro colocado, o Peixe está perto de se classificar para a Libertadores da América em 2020. O Alvinegro tem 99% de chance de conquistar a vaga direta por meio do G-4, de acordo com o Infobola, e pode se garantir via G-6 se Corinthians e Internacional perderem para Palmeiras e Fluminense, respectivamente, nesta rodada.

O Goiás vive instabilidade na boa campanha no Brasileirão. No 10º lugar, o Esmeraldino equilibrou as ações com o Flamengo e empatou por 2 a 2, venceu o Avaí e depois foi dominado na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. A equipe de Goiânia sonha com vaga para competição continental e só precisa de uma vitória para escapar do rebaixamento.

O Santos de Jorge Sampaoli tem apenas um desfalque confirmado: Gustavo Henrique, expulso durante a vitória por 2 a 1 sobre o Avaí. Luan Peres é o provável substituto. Jean Mota deve substituir Felipe Jonatan no meio-campo.

O Goiás não deve contar com Yago Rocha, por causa de um problema no quadril. Breno deve entrar na equipe de Ney Franco.

No primeiro turno, o Santos venceu o Goiás por 6 a 1, na Vila Belmiro. A goleada culminou na demissão do técnico Claudinei Oliveira.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X SANTOS

Data: 8 de novembro de 2019 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Silbert Faria Sisquim (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

GOIÁS: Tadeu, Breno, Lucão, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Thalles; Michael, Leandro Barcia e Rafael Moura

Técnico: Ney Franco

SANTOS: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Marinho (Tailson), Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli