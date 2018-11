Palmeiras visita o Vasco em busca da vitória e do título do Brasileirão

Neste domingo, às 17 horas, no estádio São Januário, o Palmeiras poderá comemorar o título do Campeonato Brasileiro da Série A. Para isso, o Verdão terá que derrotar o Vasco, em partida válida pela 37° rodada do torneio nacional, pois assim, não dependerá de nenhum outro resultado. A situação do time alviverde é tão boa que mesmo em caso de empate ou derrota diante do clube cruz maltino pode servir para conquistar o título, mas neste caso, o Flamengo não pode vencer o Cruzeiro, jogo que acontece no mesmo dia e horário.

Caso o Verdão consiga o título, a equipe chegará à marca expressiva de dez troféus do Campeonato Brasileiro e voltará a vencer um torneio desde o fim de 2016, quando conquistou também o principal torneio nacional. Além disso, será o sexto “caneco” que Luiz Felipe Scolari conseguirá no comando do clube, sendo a maior delas a Copa Libertadores de 1999.

O time alviverde não perde desde a “longínqua” 15° rodada, quando foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, partida realizada no Rio de Janeiro. No entanto, naquela época, o técnico do Verdão era Roger Machado, que deixou o coando da equipe logo após aquele tropeço.

Quem poderá atuar pelo Palmeiras é o meia Gustavo Scarpa, que estava suspenso e não atuou na goleada por 4 a 0 diante do América-MG. O meia passou por problemas jurídicos com o Fluminense e teve seu primeiro semestre bastante comprometido, porém a diretoria alviverde conseguiu entrar em um acordo com o time carioca e, desde então, o jogador vem ganhando espaço no grupo comandado por Luiz Felipe Scolari.

Já pelo lado do Vasco, o momento ainda é de preocupação, pois o clube ainda tem possibilidade de ser rebaixado para a Série B. No entanto, a vitória diante do São Paulo, por 2 a 0, na última quinta-feira, fez com que a equipe carioca se afastasse da zona de rebaixamento e “respirasse” um pouco mais nesta reta final de temporada.

O trunfo diante do tricolor paulista fez com que a equipe comandada por Alberto Valentim quebrasse um jejum de três jogos consecutivos sem vitória e desse moral para o jogo contra o Palmeiras. No entanto, a temporada do cruz-maltino é bem ruim e as últimas semanas foram bastante conturbadas por causa da falta de resultados positivos e do time brigar por títulos ao longo do ano.

Caso o time carioca consiga os três pontos diante do Verdão, a equipe afasta de vez qualquer possibilidade de rebaixamento e por isso a tendência é que São Januário esteja lotado para garantir a segunda vitória do Vasco no torneio nacional.

FICHA TÉCNICA

VASCO x PALMEIRAS

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de novembro de 2018, domingo

Horário: 17 horas (Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VASCO: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan e Henrique; Desábato, Andrey, Yago Pikachu e Thiago Galhardo; Kelvin e Maxi López

Técnico: Alberto Valentim

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima; Willian; Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari