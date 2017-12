Pablo vai ao CT do Corinthians e posa com a taça de campeão brasileiro

Olha ela aí, MAIS QUE MERECIDO. #blindadopordeus #suepablo #merecimento #PC3 Uma publicação compartilhada por Pablo Castro (@pablocastro91) em Dez 1, 2017 às 4:27 PST

O zagueiro Pablo foi ao CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira, seu último dia de trabalho em 2017, e ganhou um prêmio especial. Já descartado para a próxima temporada após clube e seu empresário não acertarem sua contratação com o Bordeaux-FRA, o defensor pôde participar da foto oficial do título brasileiro e aproveitou para registrar a taça em suas mãos.

“Olha ela aí, MAIS QUE MERECIDO”, comentou o defensor, que não pôde participar do recebimento do troféu, no último domingo, após a partida contra o Atlético-MG. A ausência foi uma ordem da diretoria corintiana, que não gostou da resolução negativa das conversas com o agente Fernando César. O camisa 3, porém, ainda mantém uma boa relação com seus, a partir de agora, ex-companheiros.

Durante a semana, o zagueiro saiu para curtir um show sertanejo com o atacante paraguaio Romero, ambos acompanhados das respectivas esposas. No dia seguinte, ele esteve com o goleiro reserva Walter em um restaurante de comida japonesa, na região dos Jardins. Na foto do título, posicionou-se entre Balbuena e Kazim, outros dois amigos dele no elenco.

Sem definição sobre o seu destino, o zagueiro entra de férias e deve esperar conversas de outros clubes para saber qual será seu destino em 2018. A possibilidade mais forte no momento é do Flamengo, que já conversou com seu agente neste ano para saber quais seriam as condições do negócio. Como o Rubro-Negro está envolvido na disputa da Copa Sul-Americana, que termina no dia 13 de dezembro, porém, uma resolução deve demorar ao menos duas semanas.