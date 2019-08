No clássico de sábado, Cuca e Sampaoli se enfrentam pela primeira vez

O confronto entre São Paulo e Santos, neste sábado, marca o primeiro embate entre Cuca e Jorge Sampaoli na carreira dos dois técnicos. Enquanto o argentino comanda o líder do Campeonato Brasileiro e encanta o país com o futebol apresentado, o treinador do Tricolor ainda busca encontrar o melhor modelo de jogo para a equipe.

O São Paulo chega para a partida ocupando a sexta colocação do Brasileirão, com 21 pontos somados. O time tem um jogo a menos, por conta da partida adiada contra o Athletico Paranaense, que viajou ao Japão para disputar a Levain Cup. Do outro lado, o Santos está no topo da tabela, com 28 pontos conquistados, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras.

Em termos de aproveitamento, Sampaoli leva a melhor em relação a Cuca. Em 38 jogos, o técnico do Peixe conquistou 66% dos pontos disputados desde que assumiu o clube, tendo ao todo 23 vitórias, sete empates e oito derrotas. Enquanto isso, o treinador do Tricolor já comandou o time em 17 partidas, somando 45% dos pontos disputados em 2019, com cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas.

O estilo de jogo de Sampaoli é baseado em muita intensidade, com e sem a bola. Sua equipe busca ter uma muita posse e triangulações, principalmente pelos lados de campo. Desde que assumiu o Peixe, o argentino já utilizou diversas formações táticas, mas tem a predileção pelo 4-3-3 e 3-4-3. A ideia é ter superioridade numérica em todos os setores do campo.

Por outro lado, Cuca tem demonstrado que não busca uma equipe com domínio da posse bola, tendo a preferência de passes mais verticais. O jogo do São Paulo tem sido baseado nas transições, momentos em que o time acelera quando recupera a bola e pressiona quando perde a mesma. O treinador tem uma marca registrada pouco usual no Brasil: sua equipe utiliza a marcação individual, tendo como referência o jogador adversário, não o espaço.

O clássico é fundamental para o objetivo das equipes no Brasileirão, já que é o único campeonato restante no calendário de 2019 do Tricolor e do Peixe. Enquanto o time do Morumbi busca se aproximar dos primeiros colocados da competição, o Alvinegro quer se isolar ainda mais na liderança.