No aniversário do Flamengo, Ninho do Urubu amanhece com protesto

A quarta-feira de feriado amanheceu conturbada no Flamengo. No dia em que o clube completa seu 122º aniversário, cerca de 100 torcedores rubro-negros, como apontou a equipe de reportagem da ESPN Brasil, compareceram ao Ninho do Urubu para protestar contra o time e a diretoria.

Aos gritos de “time sem vergonha!”, alguns nomes foram citados entre os mais cobrados pelos torcedores. Entre eles, estão os dos volantes Márcio Araújo e Rômulo, os dos meias Mancuello e Gabriel, o do zagueiro Rafael Vaz, do goleiro Muralha e do diretor executivo Rodrigo Caetano.

O ano de 2017 foi uma grande frustração para o Flamengo. O time foi eliminado da Copa Libertadores ainda na fase de grupos, ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil e a campanha no Campeonato Brasileiro, no qual o Rubro-negro tem sua vaga no G7 ameaçada, está sendo muito abaixo das expectativas. A última esperança para salvar a temporada está na Copa Sul-americana, em que o time disputará as semifinais.

O elenco tinha atividade marcada para as 9h30, para dar continuidade à preparação para o duelo desta quinta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Este será o último treino antes da viagem à capital paranaense.