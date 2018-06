Na primeira partida após a Copa, Santos e Palmeiras vão jogar no Pacaembu

Santos e Palmeiras irão se enfrentar no Pacaembu em sua primeira partida do Campeonato Brasileiro após a realização da Copa do Mundo da Rússia. O duelo foi confirmado pela CBF para o estádio municipal.

A partida, válida pela 13ª rodada do torneio nacional, está marcada para o dia 19 de julho, às 20h (de Brasília). O jogo acontecerá quatro dias após o Mundial.

Pela semifinal do Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras já se enfrentaram duas vezes no Pacaembu. O Alviverde venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e perdeu o segundo por 2 a 1, classificando à final nos pênaltis.

Já nesta quarta-feira, o Verdão encara o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Já o peixe encara o Fluminense, no mesmo dia, às 19h, no Maracanã.