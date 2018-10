Na liderança, Palmeiras aumenta chances de título para 41,5%

Os recentes resultados fizeram o Palmeiras aumentar suas chances de conquista ao título do Campeonato Brasileiro. No último final de semana, quando venceu o Cruzeiro por 3 a 1 e quebrou um tabu de dez jogos sem derrotar a Raposa, acabou alcançando a liderança, empatado com o Internacional em 53 pontos, e agora soma 41,5% de chance de abocanhar o troféu – mais que o Colorado e o próprio São Paulo, segundo o site especializado em estatísticas Chance de gol.

Com a mesma pontuação que o alviverde, o Inter tem 38,2% de chances, enquanto o tricolor paulista despencou e possui somente 8,3% de probabilidade, atrás até mesmo do Grêmio, com 9,5%. Os dados foram divulgados pelo site nesta terça-feira e, para calcular as probabilidades de cada equipe, ele leva em consideração alguns fatores, como se a partida é dentro ou fora de casa, o retrospecto recente e os próximos adversários da competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na parte debaixo, a situação oposta. O lanterna Paraná, que possui apenas 16 pontos em 26 partidas, tem quase 100% de chances de cair para a Série B, enquanto o Sport possui 96,2%, a Chapecoense 49,9% e o Vitória 55,3%. Confira abaixo todas as probabilidades:

Chances de título:

1 – Palmeiras (53 pontos) – 41,5%

2 – Internacional (53 pontos) – 38,2%

3 – São Paulo (52 pontos) – 8,3%

4 – Grêmio (50 pontos) – 9,5%

5 – Flamengo (49 pontos) – 2,1%

6 – Atlético-MG (45 pontos) – 0,4%

Chances de rebaixamento:

7 – Cruzeiro (37 pontos) – 0,01%

8 – Santos (36 pontos) – 0,2%

9 – Corinthians (35 pontos) – 0,6%

10 – Fluminense (34 pontos) – 2,1%

11 – Atlético-PR (33 pontos) – 0,8%

12 – Botafogo (33 pontos) – 18,4%

13 – América-MG (32 pontos) – 19,5%

14 – Bahia (30 pontos) – 11,7%

15 – Ceará (30 pontos) – 14,2%

16 – Vasco (30 pontos) – 31%

17 – Vitória (29 pontos) – 55,3%

18 – Chapecoense (28 pontos) – 49,9%

19 – Sport (24 pontos) – 96,2%

20 – Paraná (16 pontos) – quase 100%