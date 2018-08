Mercado internacional fecha e paulistas foram os que mais contrataram

Na última quarta-feira, o mercado de contratações internacionais fechou para os times brasileiros, que trouxeram um total de 27 jogadores do exterior. Os times paulistas foram os que mais se reforçaram com um total de 11 atletas ou 41% do total das transações, seguido pelos clubes cariocas (8).

O Corinthians foi o time de São Paulo que mais contratou. Danilo Avelar, Jonathas, Sergio Díaz e Araos chegaram ao Parque São Jorge. O Santos é o segundo colocado com três reforços (Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Delis González). O Tricolor e o Palmeiras fizeram duas negociações cada.

No Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo empataram na primeira colocação com três jogadores cada, seguidos do Fluminense (2). O Atlético-MG também contratou três atletas e o Cruzeiro um. No Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio fizeram uma negociação internacional cada.

A janela de transferências nacionais no Brasil se encerra em 4 de setembro e os times do exterior ainda podem contratar atletas até o dia 31 de agosto, quando a janela europeia fecha.