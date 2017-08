Kayke defende empate do Santos e diz: “Melhor do que não pontuar”

O centroavante Kayke não viu tantos problemas no empate do Santos com o Avaí, na noite deste domingo, no estádio da Ressacada, que deixou o clube com 35 pontos e na terceira colocação do Campeonato Brasileiro ao final do primeiro turno. Para ele, mesmo tratando-se de um rival na briga para não cair, o Peixe foi melhor do que alguns concorrentes diretos.

“É melhor do que perder, como o Flamengo, que perdeu em casa”, avaliou o centroavante, que entrou na vaga de Ricardo Oliveira e rejeitou a tese de que o Peixe não tenha regularidade na temporada. “São 11 jogos sem perder, tem regularidade, sim. Estamos num caminho bom e vivos no campeonato”, avaliou o avante.

Na avaliação do goleador reserva do Peixe, o Avaí demonstrou um estilo de jogo bastante semelhante àquele apresentado nas partidas contra Grêmio e Corinthians, os dois times acima do Alvinegro na tabela de classificação, e dificultou as ações dos visitantes.

“Independentemente do lugar que os times do Brasileiro se encontram, vai ser sempre difícil. Avaí complicou Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Não é de todo mal, pelas circunstâncias, primeiro tempo teve mais chances, no segundo foi um pouco mais truncado”, avaliou.

Depois de encarar os catarinenses, o Peixe agora volta as suas atenções para a Libertadores da América, competição na qual encara o Atlético-PR, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. Por ter ganhado do Furacão por 3 a 2 no duelo de ida, na Vila Capanema, o time da Baixada pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que estará classificado às quartas de final.