Início “apertado” fará com que Corinthians jogue com time todo reserva

O Corinthians terá um início de ano bastante antecipado com relação a 2017, mas já se programou para encarar uma temporada que começa no dia 10 de janeiro e pode terminar apenas na segunda de dezembro. Preocupado em resguardar a capacidade física dos seus atletas para um momento mais decisivo do ano, o Alvinegro admitiu que pode escalar, mais de uma vez, um time completamente reserva neste começo de temporada.

“O que a gente vai ter que ser muito inteligente é que vai ter jogo que vai ter que tirar todo mundo. Vamos estudar bem porque vai ter jogo que a gente vai ter que limpar mesmo e colocar os caras para treinar”, comentou o técnico Fábio Carille, que estreia em 2018 nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), contra o PSV-HOL, pela Copa Flórida, nos Estados Unidos.

Depois dos holandeses, o elenco encara o Rangers-ESC no sábado, também nos Estados Unidos, antes de retornar ao Brasil, no domingo. A estreia oficial na temporada será no dia 17, contra a Ponte Preta, no estádio do Pacaembu, dando início à maratona do primeiro semestre com Campeonato Paulista, Copa Libertadores da América e oitavas de final da Copa do Brasil.

“O mais importante neste momento é o entendimento entre comissão e atletas, todos na hora que tiver que entrar para corresponder. Se chegarmos na final do Paulista serão 41 jogos (40, na verdade) até a parada da Copa do Mundo. São muitos jogos, então vamos precisar bastante do elenco”, disse Carille, colocando na conta dos dois duelos na Flórida, a fase de grupos da Libertadores, o Paulista, as oitavas da Copa do Brasil e as 12 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro.

“A torcida quer ver os atletas correndo, dando carrinho, chegando junto. Esse é o DNA do Corinthians. Então a gente tem de fazer por onde que isso aconteça”, afirmou o preparador físico alvinegro, Walmir Cruz, talvez o maior responsável por traçar o cronograma desejado por Carille.

A primeira experiência com “troca total” no elenco se dará justamente no duelo desta quarta. Enquanto os titulares vão participar do primeiro tempo, os reservas atuarão em toda a segunda parte, alguns deles desde o intervalo e outros no andamento da partida.

Pelos treinos comandados até o momento, a equipe mais provável de Carille entrará em campo no 4-1-4-1, com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.