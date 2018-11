Grêmio quer vitória contra a Chapecoense para se consolidar no G4

Brigando para garantir um lugar no G4, o Grêmio enfrenta neste domingo a Chapecoense, às 19h (de Brasília), na Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho segue em quarto lugar, com 59 pontos e supera o São Paulo pelo número de vitórias (16 a 15).

Com dores na coxa esquerda, o zagueiro Paulo Miranda é dúvida para o duelo no final de semana. Caso não possa atuar, Michel e Bressan são favoritos para ocupar a função. Já o volante Maicon com desconforto muscular será reavaliado pelo departamento médico.

Léo Moura, Leonardo Gomes e Luan que ficaram de fora no empate sobre o time paulista podem ficar à disposição no confronto diante da Chape. Ainda a serviço da Seleção Argentina, o zagueiro Kannemann mais uma vez desfalcará o Tricolor Gaúcho. No primeiro turno ocorreu empate no Oeste Catarinense entre as duas equipes.

Depois de ser derrotado pelo Botafogo, a Chapecoense segue na luta para escapar da zona do rebaixamento. Atualmente os catarinenses ocupam a 17ª posição, com 37 pontos e querem recuperação imediata na competição.

O volante Amaral que recebeu o terceiro cartão amarelo não poderá atuar. Em seu lugar retorna Márcio Araújo que cumpriu suspensão automática. No restante a equipe deve ser a mesma que jogou nas últimas partidas do campeonato.

Ficha Técnica

Grêmio X Chapecoense

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

Data: 18 de novembro(domingo)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Grêmio: Paulo Victor, Léo Moura, Geromel, Paulo Miranda (Michel e Bressan) e Cortez, Maicon (Michel), Cicero, Jean Pyerre e Ramiro, Everton e Jael.

Técnico:Renato Portaluppi

Chapecoense: Jandrei, Eduardo, Fabrício Bruno, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Canteros; Doffo, Wellington Paulista e Leandro Pereira.

Técnico: Claudinei Oliveira