O Fluminense tem interesse na permanência de Yuri, do Santos, em 2020. O clube do Rio de Janeiro fez os primeiros contatos pelo volante com o Peixe e o empresário nos últimos dias. O objetivo do Alvinegro é negociar em definitivo.

A prioridade do Flu é se manter na Série A, mas a equipe tenta adiantar parte do planejamento da próxima temporada. Os cariocas ocupam a 15ª colocação, com 41 pontos.

Yuri está emprestado pelo Santos até 31 de dezembro e seu contrato termina no fim de 2020. Ele não deve ser utilizado na Vila Belmiro.

“Fluminense disse tem interesse em continuar com ele, mas ele ainda tem contrato com Santos. Foi só uma primeira conversa. Vamos falar sobre isso na próxima semana”, disse Raudinei Freire, empresário de Yuri Lima, à Gazeta Esportiva.

Sem espaço no Santos com o técnico Jorge Sampaoli, Yuri tem 22 jogos disputados pelo Fluminense, todos no Campeonato Brasileiro. Ele ainda não marcou gol.

