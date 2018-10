Fluminense goleia o Paraná no Maracanã e sobe na tabela

O Fluminense fez valer o mando de campo e goleou por 4 a 0 o Paraná, nesta segunda-feira, no Maracanã. Com o resultado, aos cariocas chegaram a 37 pontos, na oitava posição, mais distante da zona de rebaixamento. Já os paranaenses seguem com 17, na lanterna do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa dominaram o confronto desde o início e abriram vantagem ainda no primeiro tempo, com glose Jadson e Richard. Na etapa final, o Fluminense decretou a vitória com mais um gol de Jadson e outro de Luciano.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o clássico contra o Flamengo, no sábado, no Maracanã. No mesmo dia, o Paraná viaja até Salvador, onde encara o Bahia.

O jogo – O Paraná surpreendeu logo no primeiro minuto em chute de longe de Deivid. No entanto, depois disso, o Fluminense dominou o confronto. Os cariocas responderam ao sete, em finalização de Ibañez que foi defendida em dois tempo pelo goleiro Richard.

Os dois da casa tinham a posse de bola, mas não conseguiam passar pela retranca paranaense. Com isso, o duelo ficou sem emoção, o que irritou a torcida presente no Maracanã.

Somente aos 34 minutos, o Fluminense chegou com perigo e abriu o placar. Marcos Júnior aproveitou corte errado de Renê Santos e tocou para Jadson finalizar com categoria para a rede.

O gol fez o Paraná buscar o ataque em busca do empate, mas viu o Fluminense quase ampliar aos 39 minutos. Richard arriscou da entrada da área, só que a bola passou sobre o travessão. Só que no minuto seguinte não teve jeito. Novamente Richard arriscou de longe, a bola desviou na zaga e foi para a rede, sem chance para o goleiro paranaense.

Nos minutos finais, o panorama do jogo seguiu o mesmo. O Fluminense continuava a criar boas chances e quase chegou ao terceiro aos 45 minutos. Após cruzamento, Luciano cabeceou para grande defesa de Richard. No lance seguinte, foi a vez de Digão obrigar o goleiro paranaense a salvar os visitantes. Mesmo assim, os donos da casa saíram para o intervalo com boa vantagem no Maracanã.

No segundo tempo, os cariocas não deram tempo dos visitantes pensarem em reagir e ampliaram o marcador aos dois minutos. Jadson aproveitou cruzamento de Everaldo e chutou para a rede.

O novo revés abateu o Paraná, que passou a ver o Fluminense aumentar o domínio do jogo. Os visitantes só conseguiram assustar aos 20 minutos. Silvinho arriscou de fora da área, mas viu a bola ir pela linha de fundo.

Enquanto os donos da casa continuavam tendo mais posse de bola, o Paraná voltou a criar boa chance aos 32 minutos, em chute de Alex Santana que passou pelo do gol de Julio Cesar. Só que aos 40, o Fluminense chegou ao quarto gol. Luciano recebeu passe na área, girou sobre a marcação e chutou sem chance para Richard para dar números finais na partida.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 X 0 PARANÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 8 de outubro de 2018, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

Renda: R$ 128.405,00

Público: 6.715 pagantes

Cartões amarelos: Léo (Fluminense); Mansur e Jhony (Paraná)

GOLS

FLUMINENSE: Jadson, aos 34min do primeiro tempo e 2min do segundo tempo; Richard, aos 40min do primeiro tempo; Luciano, aos 40min do segundo tempo

FLUMINENSE: Julio Cesar, Ibañez (Paulo Ricardo), Gum e Digão; Léo, Richard, Jadson e Ayrton Lucas; Marcos Júnior (Danielzinho), Everaldo (Marquinhos Calazans) e Luciano

Técnico: Marcelo Oliveira

PARANÁ: Richard, Leandro Vilela, Jesiel, Renê Santos e Mansur; Turito González (Jhony), Alex Santana, Juninho (Caio Henrique) e Deivid (Andrey); Ortigoza e Silvinho

Técnico: Claudinei Oliveira