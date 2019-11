Fluminense cede empate ao Atlético-MG, mas sai da degola do Brasileiro

O Fluminense não fez o dever de casa e empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 35 pontos e saíram da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros, com 41, se afastou um pouco mais da degola.

O Fluminense iniciou a partida com tudo e marcou o seu gol após Patric mandar a bola para a própria rede. O Atlético-MG pouco ameaçou durante os 90 minutos, mas conseguiu o empate nos minutos finais, com Di Santo.

Na próxima rodada, o Fluminense vai até Maceió para enfrentar o CSA, na segunda-feira da próxima semana. No domingo, o Atlético-MG recebe o Athletico, no Independência.

O jogo

O Fluminense começou melhor a partida e quase abriu o placar aos três minutos. Após cruzamento, a bola chegou em Gilberto, que cabeceou colocado, no canto oposto de Clayton. No entanto, o goleiro mineiro se esticou para salvar os visitantes.

O lance animou os tricolores, que mantiveram a pressão no campo de ataque. De tanto insistir, o Fluminense marcou aos 15 minutos. Yony González foi lançado e tocou para o meio da área. Patric viu a chegada de Marcos Paulo e tentou fazer o corte, mas mandou para a própria rede.

Aos poucos, o Atlético-MG conseguiu equilibrar o jogo na posse de bola, mas pouco incomodava no ataque. O Fluminense continuava melhor em campo e quase ampliou aos 25 minutos. Após cruzamento, Yony González acertou finalização de primeira, mas sobre o travessão.

Na parte final da etapa inicial, o equilíbrio prevaleceu. O Atlético-MG tentou assustar, mas só conseguia finalizar de longe. O Fluminense chegava com mais intensidade, só que não concluiu bem em gol. Mesmo assim, os tricolores mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-MG voltou com outra postura e foi em busca do empate. Logos aos dois minutos, Di Santo acertou chute forte da entrada da área e assustou o goleiro Marcos Felipe. Ao contrário do primeiro tempo, o Fluminense preferiu não se expôr na defesa, mas mesmo assim avançava com mais objetividade que o adversário.

Os mineiros só criaram boa chance aos 29 minutos, quando Cazares fez grande jogada individual, mas acabou desarmado por Allan já dentro da área.

O lance acordou o Fluminense, que melhorou a marcação e passou a ter mais posse de bola. Os tricolores seguiram com a vocação ofensiva, mas pecava muito nos passes.

Nos minutos finais, o Atlético-MG esboçou uma reação em busca da igualdade. Os mineiros conseguiram chegar ao empate aos 43 minutos. Após cruzamento de Marquinhos, a bola chegou em Di Santo, que chutou cruzado, sem chance para Marcos Felipe para decretar o resultado no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16 de novembro de 2019 (Sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Renda: R$ 478.110,00

Público: 23.168 pagantes

Cartões amarelos: Marcos Felipe e Digão (Fluminense); Réver, Igor Rabello e Jair (Atlético-MG)

GOLS

FLUMINENSE: Patric (contra), aos 15min do primeiro tempo

ATLÉTICO-MG: Di Santo, aos 43min do segundo tempo

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Orinho (Igor Julião); Yuri, Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso (Dodi); Yony González (Wellington Nem) e Marcos Paulo

Técnico: Marcão

ATLÉTICO-MG: Cleiton, Patric (Geuvânio), Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Jair (Vinícius), Luan, Bruninho (Cazares) e Marquinhos; Di Santo

Técnico: Vagner Mancini