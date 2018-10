Flamengo demonstra interesse em Léo Cittadini, do Santos

O Flamengo é mais um clube interessado em Léo Cittadini, do Santos. O meio-campista recusou a proposta de renovação do Peixe e tem contrato apenas até o dia 31 de dezembro.

Neste momento, o Rubro-Negro é o clube mais forte na disputa pelo Menino da Vila e mantém contato com Thiago Campos, um dos empresários. Como antecipado pela Gazeta Esportiva, o Corinthians é outro interessado, mas as conversas não avançaram nos últimos dias.

Procurado pela reportagem, o técnico do Flamengo, Dorival Júnior, disse que “adora” Léo Cittadini, porém, negou que tenha falado sobre reforços para a diretoria. O contrato do treinador termina no fim deste ano.

Os representantes de Léo Cittadini adotam cautela na definição do novo clube e não têm pressa. A ideia é ver com calma a melhor opção para o futuro do jogador de 24 anos. As sondagens de equipes europeias como Lazio e Sampdoria, da Itália, não se concretizaram em propostas.