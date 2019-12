Esperança para Cruzeiro: Ceará ganhou menos de 15% dos pontos como visitante

Confira este e outros vídeos em

O desespero toma conta do Cruzeiro para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Para escapar do rebaixamento, o time mineiro precisa vencer o Palmeiras e torcer por uma derrota do Ceará diante do Botafogo, na capital carioca. Os dois jogos serão simultâneos no domingo, a partir das 16 horas, e um detalhe pode animar os mineiros na complicada missão.

A campanha do Ceará fora de casa é a segunda pior do Campeonato Brasileiro, melhor apenas que o lanterna Avaí. Em 18 jogos, o time nordestino tem duas vitórias, dois empates e 14 derrotas como visitante, ou seja, oito pontos e 14,81% de aproveitamento.

Segundo o matemático Tristão Garcia, o Cruzeiro está com 80% de chances de rebaixamento do Brasileirão, contra apenas 20% do Ceará, Os outros três que vão disputar a Série B em 2020 já estão definidos antes da última rodada: Avaí, Chapecoense e CSA.

