EntregaCorinthians ganha força nas redes sociais para prejudicar o Cruzeiro

O nome do Corinthians está em evidência nesta terça-feira nas redes sociais. Tudo porque diversos torcedores querem que o Timão perca do Ceará no compromisso marcado para a noite desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo principal: prejudicar o Cruzeiro. Assim, #EntregaCorinthians entrou nos trending topics do dia.

A equipe mineira depende do Timão para seguir com esperanças de fugir do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, se o Corinthians perder do Ceará, o Cruzeiro pode ser matematicamente rebaixado na quinta-feira com uma derrota para o forte Grêmio em Porto Alegre.

Até memes estão sendo criados por torcedores para brincar com o sofrimento dos mineiros. O Cruzeiro tem 36 pontos e ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará soma 38 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento na competição nacional.

Vamos lá Corinthians faça sua parte tbm.

#EntregaCorinthians — Felipe Venãncio (@FelipeVenncio) December 3, 2019

Por um Brasil melhor

Por um Brasil sem arrogância #EntregaCorinthians — Solzinha só para os íntimos. (@sol_slopes) December 3, 2019