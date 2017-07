Enterro de filho de Abel Braga é acompanhado por jogadores e técnicos

Morto neste sábado, o velório do filho mais novo de Abel Braga aconteceu nesta madrugada nas laranjeiras, sede do Fluminense. Vários atletas, dirigentes e treinadores estiveram no local para demonstrar apoio e prestar solidariedade ao atual comandante do Tricoloe Carioca. Após o velório, corpo de João Pedro foi enterrado no cemitério Memorial do Carmo, na Zona Norte do Rio.

Dentre os presentes, destacam-se os atletas do atual elenco do Tricolor Carioca, o presidente do Fluminense Pedro Abad, os companheiros de profissão Cuca e Tite, além de dirigentes e jogadores que já haviam trabalho com Abel Braga. Alguns torcedores do Fluminense foram ao local demonstrar carinho ao técnico.

João Pedro faleceu neste sábado após cair do sexto andar do apartamento da família Braga, localizado no Leblon, no Rio de Janeiro. A notícia chegou ao conhecimento de Abel logo após ele encerrar o treinamentos do Fluminense para encarar a Ponte Preta. A partida, no entanto, foi adiada pela CBF para o próximo dia 9 de agosto.

Com lucro de três dias decretado pela diretoria, o Fluminense retorna aos trabalhos nesta segunda-feira, visando a preparação para o duelo da próxima quarta-feira diante do Sport. A tendência é de que a equipe seja comandada pelo auxiliar técnico, Leomir de Souza. Abel Braga não tem data para retornar as trabalhos na Laranjeiras.