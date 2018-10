Em jogo decisivo, Internacional e Santos se enfrentam no Beira-Rio

Internacional e Santos se enfrentarão em partida decisiva nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa buscam se aproximar do líder Palmeiras. Os visitantes querem colar no Atlético-MG, primeiro no G-6.

Segundo colocado, o Colorado tem 56 pontos, seis a menos que o Verdão. Na sétima posição, o Peixe tem 42, quatro atrás do Galo. As duas equipes vêm de vitórias importantes: os gaúchos derrotaram o São Paulo e os alvinegros venceram o Corinthians em clássico.

O Internacional não deve ter surpresas na escalação. Rodrigo Moledo e Rodrigo Dourado ficam à disposição, com sequência no time titular para o ídolo D’Alessandro.

“Esperamos contra o Santos repetir a última atuação, fazer as partidas que estamos fazendo aqui. Vamos buscar o resultado até o último segundo de jogo para que a gente continue mantendo essa campanha dentro de casa. Com o Cuca é um time de muita qualidade, o Santos cresceu muito e deu uma arrancada junto com o Palmeiras. É um time muito forte. A gente espera não sair atrás do placar porque às vezes você não consegue fazer essa virada. Caso venha acontecer isso novamente, a equipe tem maturidade e está preparada para buscar o resultado”, disse o técnico Odair Hellmann.

O Santos também não deve apresentar novidades na escalação em Porto Alegre. Cuca contará com os retornos de Alison (suspensão) e Rodrygo (seleção brasileira sub-20).

“É um jogo decisivo para o Inter, que está a três pontos do Palmeiras. Estamos em uma franca recuperação e buscamos uma vaga na Libertadores. Este é o nosso título”, avaliou Cuca.

“Precisamos fazer um bom jogo contra um time de meio-campo com muita força. Edenílson, Patrick, Dourado… Extremos que fecham por dentro. Tem o D’Alessandro também”, emendou.

O Internacional é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro e o único invicto em seus domínios. São 11 vitórias e três empates, com 23 gols marcados e cinco gols sofridos. 86% de aproveitamento. O Santos é o sexto melhor visitante, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Santos

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 22 de outubro de 2018, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Leandro Damião.

Técnico: Odair Hellmann

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.

Técnico: Cuca